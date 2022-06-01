مجموعة "أغذية" تضخ 90 مليون درهم لتعزيز أعمالها في إنتاج البروتين بالسعودية

عقد مجلس إدارة مجموعة أغذية- إحدى الشركات الشهيرة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات بالمنطقة اجتماعًا، لبحث بعض القرارات الهامة والموافقة عليها، أبرزها الخطط التوسعية للمجموعة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة، وافق مجلس الإدارة على مقترح بشأن استثمار نحو 90 مليون درهم إماراتي، لتشييد منشأة صناعية جديدة للنبيل للصناعات الغذائية، أحد العلامات التجارية التابعة لمجموعة “أغذية” في مجال إنتاج البروتين بمدينة جدة.

ومن المتوقع أن تستهل المجموعة عملية الإنفاق الرأسمالي على الاستثمار الجديد في غضون الشهور القليلة القادمة، مع توقعات أن تبدأ عمليات البيع في النصف الثاني من 2023.

وقالت المجموعة في بيانها إن المشروع الجديد ياتي استجابةً للطلب الاستهلاكي المحلي وتعزيزًا لتواجد “أغذية” وتنميةً لأعمالها في السوق السعودي؛ الذي يُعتبر أحد أكبر الأسواق بالمنطقة وأسرعها نموًا، ليدعم أحد إستراتيجيات الشركة المتمثلة في تحقيق الريادة في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعقيبًا على خطط التوسع الجديدة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “أغذية” خليفة سلطان السويدي: “إن الاستثمار الجديد لمجموعة أغذية بالمملكة العربية السعودية سيمكننا من إحراز تقدم كبير نحو تحقيق معدل الربحية المستهدف على المدى الطويل، وتنفيذ إستراتجيتنا للنمو، حتى نحقق الريادة إقليميًا بحلول 2025”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “أغذية” آلان سميث: “تتمتع النبيل بمكانة راسخة بالمملكة العربية السعودية. وسيتيح لنا هذا الاستثمار تعزيز نمو أعمال مجال إنتاج البروتين الحيواني بقوة، مع تقديم منتجات تتمتع بجودة ملائمة ومتوافقة مع اشتراطات الجودة محليًا”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، سيمنحنا التصميم المقترح لموقع المشروع القدرة والمرونة، للوفاء باحتياجات السوق في حالات نمو السوق في المستقبل، مع عدم الحاجة لأي تكلفة إحلال وتبديل مستقبلاً، إذا جرى تنفيذ مزيدًا من التوسعات”.