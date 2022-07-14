مجموعة أغذية الإماراتية تستحوذ على «أبوعوف»

أعلنت مجموعة “أغذية” الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، اليوم الخميس عن موافقة مجلس إدارتها على المضي قدما في صفقة الاستحواذ الإستراتيجي على حصة 60% في مجموعة “عوف”، إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر.

جدير بالذكر أن مجموعة “عوف” تأسست عام 2010، وهي تقوم بمعالجة وتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات في أنحاء مصر، بما في ذلك القهوة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية والحلويات، والتي تباع جميعها تحت علامة “أبو عوف” التجارية. وتساهم هذه الصفقة في تعزيز حضور مجموعة “أغذية” في سوق الوجبات الخفيفة في مصر وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية المعلّبة في مصر، لا سيما بعد أن قامت العام الماضي بترسيخ حضور قوي لها هناك باستحواذها على شركة “أطياب” الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمّدة.

مؤسسو “عوف” يحتفظون بـ 30% من الشركة

وأضافت “أغذية” في بيان حصلت “المال” على نسخة منه أن الصفقة ستتمثل في استحواذ “أغذية” على حصة 60% في مجموعة “عوف”، مع احتفاظ مؤسسي “عوف” بحصة إجمالية تبلغ 30% واستمرارهم في قيادة المجموعة بالاستفادة من الحضور الإقليمي والدعم التشغيلي لمجموعة “أغذية”.

تنمية كابيتال تحتفظ بـ 10% من أسهم “عوف”

ولفتت الى ان شركة “تنمية كابيتال فنتشرز”، وهي شركة مصرية للاستثمار في الأسهم الخاصة، ستحتفظ بحصة 10% المتبقية في مجموعة “عوف” والتي كانت قد استحوذت عليها في عام 2019.

وأوضحت ان صفقة الاستحواذ تعكس التزام مجموعة “أغذية” بتعزيز أعمالها وتنويع منتجات قسم الأعمال الاستهلاكية.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة تعد استكمالاً لاستحواذ “أغذية” في العام الماضي على مجموعة “بي إم بي”، الشركة الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة المبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى شركة الفوعة للتمور، مما سيعزّز حضور أغذية في السوق على صعيدي فئات المنتجات وقنوات التوزيع.

و قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: “ينصبّ تركيزنا على توسيع حضور “أغذية” وتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وذلك كجزء من إستراتيجيتنا لتعزيز النمو وتحسين كفاءة عملياتنا. وتمثل صفقة الاستحواذ على مجموعة ’عوف‘ فرصةً مهمة لتحقيق ذلك، إذ إنها تساهم في ترسيخ حضورنا في واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً في المنطقة. ونحن واثقون بأن مجموعة ’عوف‘ ستدعم رحلة نمو ’أغذية‘ الآن وفي المستقبل، لا سيما بعد الأداء القياسي الذي حققته أغذية في الربع الأول من عام 2022″.

فيما قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: “يعدّ الاستحواذ على مجموعة ’عوف‘ خطوة إستراتيجية مهمة بالنسبة لمجموعة أغذية، لما له من أهمية في تعزيز نمو فئتي الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية لدى المجموعة، فيما نواصل العمل على بناء نموذج أعمال أكثر تركيزا على المستهلك. فضلا عن فوائد هذه الصفقة في توفير مصادر إيرادات وخطوط إنتاج جديدة بسرعة، فإننا متحمسون أيضا لتوسيع وجودنا في مصر واستكمال عمليات الاستحواذ التي قمنا بها العام الماضي بهدف تعزيز عملياتنا وتوسيع قاعدة إيراداتنا”.

وقال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة “عوف”: “شهدت مجموعة ’عوف‘ نمواً كبيراً ومستداماً في مصر منذ تأسيسها في عام 2010، وقامت بالاستثمار بشكل متواصل في البنية التحتية المؤسسية ورأس المال البشري بما ساهم في بناء علامة تجارية مميزة والحفاظ على صدارتها في سوق الوجبات الخفيفة الصحية في مصر. وبعد أن عقدنا شراكة مع إحدى المؤسسات الاستثمارية في عام 2019 بهدف تسريع نمو الشركة وتحقيق رؤيتنا، نؤكد اليوم بأننا جاهزون للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرتنا. ونود بهذه المناسبة أن نشكر موظفينا وعملاءنا وموردينا على دعمهم المستمر، ونتطلّع إلى الآفاق الواعدة لشراكتنا مع ’أغذية‘ لتعزيز حضورنا وتحقيق إمكاناتنا وتوسيع انتشارنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها”.

وكانت مجموعة “عوف” قد سجّلت خلال فترة الأشهر الـ 12 الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إجمالي إيرادات بقيمة 236 مليون درهم إماراتي تقريباً، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت حوالي 58 مليون درهم إماراتي، بينما بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 25%.

وأكدت أن إتمام صفقة الاستحواذ سيكون رهنا بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.



يذكر أن “فريشفيلدز بروكهاوس درينغر” تعمل كمستشار قانوني دولي و “معتوق بسيوني وحناوي” كمستشار قانوني في مصر لمجموعة أغذية، بينما تعمل “سي آي كابيتال” كمستشار مالي لمجموعة أغذية.