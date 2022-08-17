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مجموعة أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

توزعت بقطاعات التطوير العقاري، والاستثمارات المالية غير المصرفية، والسياحة، والعقارات، والأغذية

مجموعة أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

6:00 م, الأربعاء, 17 أغسطس 22

سجلت حزمة أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بجلسة اليوم، لتسير مع الاتجاه العام الصاعد لمؤشرات السوق بنسب تراوحت بين أكثر من 2% ونحو 1%.

وتباينت نسب صعود المؤشرات الأعلى ارتفاعا بجلسة اليوم بين 10% و6%، وتوزعت على قطاعات التطوير العقاري، والاستثمارات المالية غير المصرفية، والسياحة، والعقارات، والأغذية.

وتصدر الاسهم الصاعدة اليوم المطورون العرب القابضة بنسبة 10.43% مغلقا عند 0.519 جنيه، تلاه بي انفتمنتس القابضة بنسبة 9.69% مغلقا عند مستوى 10.750 جنيه.

وثالثا جاء سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير صاعدا 7.50%، ليغلق عند مستوى 2.580 جنيه، ورابعا جاء مصر للفنادق بنسبة 6.50%، مغلقا عند 22.770 جنيه، ثم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 6%، ليغلق عند 0.901 جنيه.

وتحول المؤشر الرئيسي للصعود اليوم عقب عدة جلسات من التراجع منفردا ليرتفع 2.18% مغلقا عند 10058 نقطة، كما صعد المؤشر egx70 بنسبة 0.55%، مغلقا عند مستوى 2162 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 3095 نقطة.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

6:00 م, الأربعاء, 17 أغسطس 22