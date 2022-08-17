مجموعة أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت حزمة أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بجلسة اليوم، لتسير مع الاتجاه العام الصاعد لمؤشرات السوق بنسب تراوحت بين أكثر من 2% ونحو 1%.

وتباينت نسب صعود المؤشرات الأعلى ارتفاعا بجلسة اليوم بين 10% و6%، وتوزعت على قطاعات التطوير العقاري، والاستثمارات المالية غير المصرفية، والسياحة، والعقارات، والأغذية.

وتصدر الاسهم الصاعدة اليوم المطورون العرب القابضة بنسبة 10.43% مغلقا عند 0.519 جنيه، تلاه بي انفتمنتس القابضة بنسبة 9.69% مغلقا عند مستوى 10.750 جنيه.

وثالثا جاء سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير صاعدا 7.50%، ليغلق عند مستوى 2.580 جنيه، ورابعا جاء مصر للفنادق بنسبة 6.50%، مغلقا عند 22.770 جنيه، ثم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 6%، ليغلق عند 0.901 جنيه.

وتحول المؤشر الرئيسي للصعود اليوم عقب عدة جلسات من التراجع منفردا ليرتفع 2.18% مغلقا عند 10058 نقطة، كما صعد المؤشر egx70 بنسبة 0.55%، مغلقا عند مستوى 2162 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 3095 نقطة.