مجموعة أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة سجلت هبوطًا جماعيًّا لمؤشرات البورصة المصرية اليوم، سجلت حزمة أسهم في قطاعات المقاولات والمستلزمات الطبية، والصناعة، والأسمدة، أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين نحو 7% و20%.

وتصدَّر الأسهم الصاعدة اليوم النصر للأعمال المدنية بنسبة 19.98% مغلقًا عند مستوى 15.010 جنيه، ثم العبوات الطبية بنسبة 12.18% مغلقًا عند مستوى 0.267 جنيه، ثم المالية والصناعية المصرية بنسبة 11.10% مغلقًا عند 33.520 جنيه.

ورابعًا جاء سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 9.95% مغلقًا عند 0.840 جنيه، ثم سهم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 6.98% مغلقًا عند مستوى 12.880 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي "egx30"، اليوم، بنسبة 0.07% مغلقًا عند 10156 نقطة، ومؤشر "egx70" بنسبة 0.37% مغلقًا عند 2206 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% مغلقًا عند 3154 نقطة.