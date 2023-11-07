مجموعة أبوظبي للموانئ تستحوذ على 10 سفن بحرية في صفقة قيمتها 200 مليون دولار

قالت مجموعة موانئ أبو ظبي « AD Ports Group » اليوم إنها استحوذت على 10 سفن بحرية من E-NAV مقابل حوالي 200 مليون دولار، لتعزيز العمليات البحرية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وفقا لشركة AD Ports، تشكل السفن أسطولا متنوعا يتم صيانته جيدا ويبلغ متوسط ​​عمره حوالي 9 سنوات، وهو أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة.

ومن المتوقع أن يتم تسليم جميع السفن العشر في الربع الجاري من عام 2023 مع إجراء عملية الدمج المالي اعتبارا من الربع الأول من عام 2024 فصاعدا.

تشمل عمليات الاستحواذ، من مالك ومشغل سفينة الإمداد البحرية الدولية E-NAV، مجموعة متنوعة من أنواع السفن البحرية، بما في ذلك سفن الإمداد متعددة الأغراض (MPSVs)، وسفن إمداد المنصات (PSVs)، وسفن دعم الغوص (DSVs) وزوارق عمل الإقامة (AWB’s).

وقالت شركة AD Ports إن هذا يمثل عرضا جذابا، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع البحرية الكبرى القادمة في الشرق الأوسط حيث يوجد نقص في الأصول عالية الجودة.

وقالت شركة AD Port إن هذه الصفقة تدعم استراتيجية مجموعة AD Ports لمواصلة تحقيق التوازن بين محفظتها من الأعمال البحرية مع الأصول والخدمات المعرضة لقوى ودورات السوق المختلفة، وبالتالي الحد من تقلبات أدائها، وسط توقعات بوجود اتجاه تصاعدي في سوق النفط والغاز البحري على مدار العام. على المدى المتوسط ​​والطويل.

وكجزء من عملية الاستحواذ، قالت شركة AD Ports إنها ستستحوذ على عقود راسخة مع العملاء البارزين في صناعة النفط والغاز وشركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وتتوقع استخدامًا يبلغ حوالي 95٪. العقود الحالية في المستقبل المنظور.

من المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار إيرادات تزيد عن 70 مليون دولار أمريكي سنويا في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.