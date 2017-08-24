مجموعات نارية فى قرعة دور المجموعات للتشامبيونزليج

على المصرى أسفرت قرعة دور المجموعات لدور أبطال أوروبا، والتى أقيمت فى إمارة موناكو الفرنسية، عن مجموعات نارية، أبرزها الثالثة التى تضم تشيلسى الإنجليزى وأتلتيكو مدريد الإسبانى وروما الإيطالى، فيما تضم الثامنة ريال مدريد الإسبانى "حامل اللقب" وبوروسيا دورتموند الألمانى، وتوتنهام هوتسبير الإنجل

على المصرى

أسفرت قرعة دور المجموعات لدور أبطال أوروبا، والتى أقيمت فى إمارة موناكو الفرنسية، عن مجموعات نارية، أبرزها الثالثة التى تضم تشيلسى الإنجليزى وأتلتيكو مدريد الإسبانى وروما الإيطالى، فيما تضم الثامنة ريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب” وبوروسيا دورتموند الألمانى، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزى.





وشهدت بعض المجموعات مواجهة نارية بين فريقين؛ نظرًا لقوة التصنيف الثانى، حيث يأتى بايرن ميونيخ الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسى فى المجموعة الثانية، ويوفنتوس الإيطالى وبرشلونة الإسبانى فى الرابعة، وإشبيلية الإسبانى وليفربول الإنجليزى فى الخامسة.

وجاءت تفاصيل القرعة كالتالى:







1- بنفيكا – مانشستر يونايتد – بازل – سسكا.

2- بايرن ميونيخ – باريس سان جيرمان – أندرلخت – سيلتيك.

3- تشيلسى – أتلتيكو مدريد – روما – كارباخ أجدام الإذربيجانى.

4- يوفنتوس – برشلونة – أوليمبياكوس – سبورتنج لشبونة.

5- سبارتك موسكو – إشبيلية – ليفربول – ماريبور.

6- شاختار دونتسك – مانشستر سيتى – نابولى – فيينورد.

7- موناكو – بورتو – بشيكتاش – لايبزيج.

8- ريال مدريد – بوروسيا دورتموند – توتنهام هوتسبير – أبويل.

وتأهلت 10 فرق من الأدوار التأهيلية، انضمت إلى 22 فريقًا، كانت قد تأهلت مباشرة بعد نتائجها في مسابقات الدوري المحلية عن الموسم الماضي، ليصبح المجموع 32 فريقًا، سيتم تقسيمها إلى 8 مجموعات في هذا الدور، وبداية من هذه النسخة، سيضم المستوى الأول الفرق التي توجت بلقب بطولات الدوري المحلية، والتي تأتي بلدانها في المراكز السبعة الأولى بتصنيف “المعامل” الأوروبي على مستوى البلدان وليس الأندية.

وتشهد القرعة غياب عدد من الفرق الكبيرة الأخرى، التي لم تتأهل لدور المجموعات في هذه النسخة رغم تاريخها العريق في البطولة، ويأتي في مقدمتها أرسنال الإنجليزي وميلان وإنتر ميلان الإيطاليان ومارسيليا وليون الفرنسيان وفالنسيا الإسباني وباير ليفركوزن الألماني.

وقسمت الفرق الـ32 إلى 4 مستويات، تضم كل مجموعة فريقًا من كل مستوى، لتتنافس الفرق الأربع في كل مجموعة فيما بينها بنظام دوري من دورين “ذهابًا وإيابًا”، يتأهل في النهاية أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

ووزع الاتحاد الأوروبي الفرق المتأهلة كالآتي:

-المستوى الأول: ريال مدريد الإسبانى، وبايرن ميونيخ الألمانى، وتشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، وموناكو الفرنسي، وسبارتاك موسكو الروسي، وشاختار دونتسك الأوكراني.

– المستوى الثاني: برشلونة الإسباني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأشبيلية الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي

– المستوى الثالث: نابولي الإيطالي، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبازل السويسري، وأوليمبياكوس اليوناني، وأندرلخت البلجيكي، وليفربول الإنجليزي، وروما الإيطالى، وبشيكتاش التركي



– المستوى الرابع: سيلتيك الإسكتلندي، وسسكا موسكو الروسي، وأبويل نيقوسيا القبرصي، وفيينورد روتردام الهولندي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وماريبور السلوفيني، وكارباخ أجدام الإذربيجانى، ولايبزيج الألماني.

ووفقًا لقواعد البطولة في هذا الدور، لن يقع فريقان من بلد واحد في نفس المجموعة، وتبدأ مباريات دور المجموعات يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن يختتم هذا الدور يوم السادس من ديسمبر المقبل، وتبدأ فعاليات الأدوار الفاصلة في 13 فبراير من العام المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة على الاستاد الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية “كييف” في 26 مايو 2018،

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