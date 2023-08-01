مجموعات مرورية من لجنة إدارة الأزمات تتابع تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء



واصلت لجنة إدارة الأزمات اجتماعاتها، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه يتم إعداد تقرير يومي من اللجنة بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، تم الإشارة خلاله إلى تشكيل مجموعات مرور ومتابعة ميدانية من أمانة شئون إدارة‬‎ ‎‫ الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء لهذا الغرض، وانتهت إلى عدة نتائج.

من بين تلك النتائج قيام معظم المحافظات بتخفيف الأحمال الداخلية، والتزامها بالفعل بإغلاق المحال التجارية في التوقيتات‬‎ ‎‫المحددة مع مراعاتها لتخفيض إنارة الواجهات، وتم التنبيه على المحافظات التى لم تطبق مختلف القرارات بضرورة الالتزام.

والتزمت وزارة النقل بغلق إنارة الطرق الرئيسية بين المحافظات،وأوضح السفير نادر سعد، أن لجنة الأزمات صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات، ويتم متابعتها في لجان متخصصة.