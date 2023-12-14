مجمع صناعة بورسعيد ينظم زيارة لموقع انشاءات ستاد النادي المصري الجديد (صور)

نظم معهد الدراسات التقنية ومجمع خدمة الصناعه بفرع الأكاديميه العربية ببورسعيد زيارة لموقع انشاءات ستاد النادي المصري الجديد الذي تنفذه شركة وادي النيل .

حضر الزيارة المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان والدكتور نادر غريب رئيس قسم التصميم البيئى والمعمارى بكلية الهندسة بالإكاديمية العربية والدكتور عمرو ناجي عضو هيئة تدريس بكليه الهندسة بالإكاديمية العربية ودكتورحازم جبر محاضر بمعهد الدراسات التقنية لمادة السلامة المهنية و الدكتورحسن همام مدير برامج التعليم بمعهد الدراسات التقنية فرع بورسعيد.



وكان فى استقبال الوفد الأكاديمي المهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان والمهندس محمد كساب مدير المشروع بشركة وادي النيل.



وقالت الدكتورة سامية شاكر، مدير مجمع خدمة الصناعة بفرع الأكاديمية ببورسعيد إن الزيارة المشتركة من طلبة كلية الهندسة ومعهد الدراسات التقنية والمهنية فرع بورسعيد استهدفت الإطلاع على تطبيق تعليمات السلامة بالموقع الإنشائي للنادي المصرى والموقف الإنشائيى للمشروع المزمع الإنتهاء منه عام 2025

وأضافت أنه من المزمع تنظيم زيارات ميدانية للعديد من المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها حاليا ،لطلاب الاكاديميه وخاصه معهد الدراسات للإطلاع على أليات تنفيذ شروط الصحه المهنيه بكل مشروع تحسبا لطلبها وظائف جديده أو فرص للتدريب

وتابعت شاكر أن الأكاديميه مستمره من خلال مجمع خدمة الصناعه ووفقا للجهود التسويقيه الناجحه فى جذب فرص تدريبيه للطلبة فى التركيز على البرنامج التدريبي المكثف و تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميز في مختلف المجالات التقنية مثل السلامة والصحة المهنية، ومبادئ اللحام ميع والقوس الكهربائي، وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية، والصيانة الكهربائية للمصانع، ومبادئ الهيدروليك، ومقدمة عن 5الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة.

وتم توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف أصحاب المصانع ورجال الأعمال لدعم برنامج التدريب والتوظيف