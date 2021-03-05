مجمع صناعة النقل البحري يبدأ دورة السلامة والصحة المهنية طبقًا لمعايير الأوشا الأمريكية

اعتبارًا من الأحد المقبل 7 مارس وحتى 11 مارس

تستعد شركة القناة للإنشاءات البحرية والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية، التابعة لهيئة قناة السويس، بالتنسيق مع مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبدء دورة تدريبية فى معايير السلامة والصحة للصناعة العامة وفقًا لمعايير الأوشا الأمريكية، اعتبارًا من الأحد المقبل 7 مارس وحتى 11 مارس.

أكدت سامية شاكر مدير مجمع خدمة الصناعة ببورسعيد أن الدوره المقرر عقدها الأحد المقبل تمت مراعاة ظروف العماله واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة المشاركين بالدورة.

ولفتت إلى أن برنامج الدورة تم إعداده بحيث ييسر مشاركة العاملين ويراعى ظروف وتوقيتات العمل بالشركة.

وأكدت حرص عميد مجمع خدمة الصناعة الدكتور عصام البكل على تضمين برنامج الدوره بكل موضوعات الأمن والسلامة ومعايير الصحة المهنية، بما يحقق الاستفادة المثلى للعاملين.

وشملت الموضوعات مقدمة عن “إدارة الأوشا والسلامة والصحة المهنية ومعدات الوقاية الشخصية والعلامات الإرشادية والتحذيرية للحماية من خطر السقوط وأخطار الكهربــاء والأماكن المغلقة والمحصورة ومخاطر اللحام والسوائل الملتهبة والقابلة للاشتعال والسلامة من الإشعاع واأسطح السير و وبرنامج حماية القوى السمعية والأمراض المصاحبة للدم ونظام تواصل وتداول المواد الكيميائية، وإغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتات عليها وتداول المواد والتخزين، وحواجز الحماية بالمعدات وتعليمات السلامة بالرافعات الشوكية وأنظمـة إنذار وكشف الحريق ومسالك الهروب والحرائق وطفايات الحريق، إلى جانب مجموعة من الموضوعات الإضافية منها مهارة كتابة السيرة الذاتية ومهارات اجتياز المقابلات الشخصية.