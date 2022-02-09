مجمع صناعة الأكاديمية العربية يختبر 90 شابا وفتاة من خريجي المدارس الفنية والثانوية

بدأ مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع بورسعيد تحت رعاية الدكتور عبد المنعم عبد الباري عميد فرع الأكاديمية والدكتور خالد الكيلانى عميد مجمع خدمة الصناعة والدكتور أحمد شعير مدير معهد الدراسات التقنية والمهنية بالأكاديمية العربية، فعاليات الاختبارات الشخصية لعدد ٩٠ شاب وفتاة من خريجي المدارس الفنية والثانوية.

ياتي ذلك تنفيذا للدورة الثالثة من التدريب الفني والمهني، لتنمية ورفع كفاءة طلاب التعليم الفني بما يخدم القطاع الصناعي بمدن القناة كافة وخاصة مدينة بورسعيد. والتى اطلقتها تي سي آي سنمار للكيماويات للتدريب الفني والمهني ببورسعيد، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (مجمع خدمة الصناعة)،

وحضر الاختبارات أبو المجد عبده تنفيذي بقطاع الموارد البشرية بالشركة لمتابعة فاعليات المقابلات الشخصية.



وتستهدف المرحلة الثالثة تدريب ما يزيد عن 90 شابا، وذلك في إطار الخطط المستقبلية الطموحة للمسئولية المجتمعية الخاصة بالشركة.

وقالت سامية شاكر مدير مجمع خدمة الصناعة بفرع بورسعيد إنه من المقرر أن يبدأ التدريب خلال شهر فبراير الجاري بهدف تدريب الشباب من الجنسين في المجالات الصناعية والحرفية المختلفة، والتي تضم مبادئ اللحام بالغاز والقوس الكهربي، أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، الصيانة الكهربية للمصانع، الصيانة الإلكترونية للمصانع، مبادئ الهيدروليكا ومقدمة في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وذلك لقاطني محافظات القناة الحاصلين على الدبلومات الفنية من الشباب حتى سن 30 سنة.

ولفتت إلى نجاح البروتوكول مع سنمار خلال السنوات الماضية فى تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل الفنى حيث تم تنفيذ مرحلتين من برنامج التدريب الذي يأتي في إطار استراتيجيتها للمسئولية المجتمعية لخدمة أهل بورسعيد، في تدريب أكثر من 300 شاباً، فضلاً عن تعيين ما يزيد عن 25% من المتدربين.



وتعد شركة تي سي آي سنمار أكبر الاستثمارات الهندية في مصر بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار (استثمار أجنبي مباشر).

وتنتج الشركة ثلاث منتجات أساسية وهي: مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلوريد. وتعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعد منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم.

كما تنتج الشركة جميع درجات مادة البولي فينيل كلورايد الثلاث، والمستخدمة في تطبيقات تجارية متنوعة. وتقوم تي سي آي سنمار للكيماويات أيضاً بإنتاج مواد أخرى بما يخدم الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور وهيبوكلوريد الصوديوم.