مجمع «خدمة الصناعة» في بورسعيد يدعو رجال الأعمال لتغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفني

قالت سامية شاكر، مدير فرع مجمع الصناعة في بورسعيد، إن معهد الدراسات نجح فى جذب خريجي الكليات العملية مثل الزراعة والعلوم والهندسة والطب،

أنهى مجمع خدمة الصناعة التابع لفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في بورسعيد الندوة التعريفية الخاصة بنظام الدراسة بمعهد الدراسات المهنية والتقنية.

عميد مجمع خدمة الصناعة: المنح الدراسية محفز جيد

ودعا الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة رجال الأعمال للمساهمة فى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني التى يتبناها المجمع ويسعى لخلق كوادر فنية مؤهلة تدعم التوجه الرئاسي بالتحول ناحية الصناعة وزيادة معدلات التصدير.

ولفت إلى أن المنح الدراسية محفز جيد للمتفوقين الراغبين فى استكمال تعليمهم الفنى.

وأشار إلى قيام العديد من المؤسسات الاجتماعية والكيانات الصناعية بتقديم منح لأبناء مجمع خدمة الصناعة منها مؤسسات بصيرتى وايديتا وسبونر.

وأشاد البكل بمشروعات تخرج طلاب المعهد التى تساهم فى خدمة المجتمع ونال الكثير منها دعم رجال الصناعة أبرزها قيام شركة حديد عز بطلب 200 جهاز تنفس صناعى أنتجه بعض الطلاب كمشروع تخرجهم بعد أن تم تجربته وثبتت كفاءته.

ولفت إلى أهمية أن تضع وزارة التعليم فى معايير ضمان جودة التعليم الفني إلزام المصانع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على صحة وسلامة العماله الفنية.

تخصصات جديدة

فيما أكد الدكتور احمد شعير عميد معهد الدراسات المهنية أن المعهد أضاف تخصصات جديدة للمعهد بجانب الميكانيكا والميكاترونكس يرتبط باحتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أشاد نبوي باهى، مدير عام التربية والتعليم في بورسعيد، بدور مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية فى تغيير ثقافة ونظرة المجتمع للتعليم الفنى خاصه ببورسعيد التى تشهد تحولا جذريا من التجارة إلى الصناعة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تسعى لتجويد مدخلات التعليم الفنى لأول مرة من خلال إنشاء هيىة ضمان جودة التعليم، مضيفا: “وسوف نسعى من خلال تلك الهيئة أن يلبي التعليم احتياجات طلابه”.

فيما قالت سامية شاكر، مدير فرع مجمع الصناعة في بورسعيد، إن معهد الدراسات نجح فى جذب خريجي الكليات العملية مثل الزراعة والعلوم والهندسة والطب، كما نجح خريجيه فى تقديم نماذج جيدة ومميزة لسوق العمل مما جعل كثير من المصانع الكبري والبراندات العالميه تتهافت على تقديم فرص العمل لخريجين وطلبة المعهد.