مجمع خدمة الصناعة في بورسعيد يختتم برنامجا تدريبا (صور)

اختتم مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في بورسعيد ، الدورة الرابعة من برنامجها للتدريب المهني، ببورسعيد، بالتنسيق مع شركة تي سي آي سنمار للكيماويات وبمشاركة أكثر من 90 متدربا.

تمت الدورة برعاية الدكتور محمد فهمى رئيس فرع الأكاديمية في بورسعيد

من جانبه، قال الدكتورخالد الكيلاني، عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري/ : “يمثل برنامج التدريب السنوي، الذي يعقد بالتعاون مع تي سي آي سنمار، نموذجًا رائعًا على الشراكة المثمرة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، لذا نثق أنه سيزود الطلاب بالمعرفة والمهارات القيمة التي ستعزز من إمكاناتهم للحصول على الوظائف وكذلك آفاق حياتهم المهنية

وقالت سامية شاكر مدير مجمع الصناعة في بورسعيد إن البرنامج نجح في تدريب أكثر من 400 طالب ممن استفادوا من المنهج الشامل والخبرة العملية المقدمة على مدار الجولات الثلاث السابقة، وبتلقى الطلاب تدريبًا نظريًا وعمليًا يهدف إلى تطوير مهاراتهم التقنية وتمكينهم من التكيف مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل.

وفي هذا السياق، صرح بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات، قائلاً: “فخورون بتجديد تعاوننا الناجح مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من خلال إطلاق الدورة الرابعة من برنامج التدريب المهني. إذ يعد هذا البرنامج أحد المبادرات العديدة التي بدأتها تي سي آي سنمار في إطار التزامها بالاستدامة وجهود المسؤولية المجتمعية، حيث نؤمن أن الاستثمار في رأس المال البشري هو المفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، ومن ثم رؤية مصر 2030.

وأضاف: “نحرص من خلال هذا البرنامج، على ترك أثر إيجابي على القطاع الصناعي في مصر، ودعم تمكين الشباب، بما ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد ككل”.

فيما أشار الدكتور طارق فاروق رئيس قطاع الموارد البشرية إن الشركة تهتم ببناء قاعدة قوية من العمالة المدربة، بما يثري إمكانات كل من تي سي آي سنمار ومجتمع الأعمال والصناعة في مصر، وتولي اهتماماً كبيراً بالتنمية والاستثمار في شباب بورسعيد، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة، حيث استثمرت الشركة أكثر من 2 مليون جنيه مصري في الدورات الثلاث لبرنامج التدريب المهني في الفترة ما بين 2018 و2022.

بدأت فعاليات المقابلات الشخصية للمتقدمين للمنحة التدريبية المجانية المقدمة من شركة سنمار أول أغسطس الجارى وذلك فى إطار الخدمة المجتمعية التى تقدمها الشركة لشباب التعليم الفنى وحديثى التخرج من الكليات العمليه..

.وشارك قامات شركة سنمار فى لجان المقابلات الشخصية بالتعاون مع قامات مجمع خدمه الصناعه الدكتور أحمد شعير مدير معهد الدراسات وا لدكتورمحمد كمون رئيس قسم التعليم بمعهد الدراسات والدكتورحسن همام رئيس برنامج التعليم بمعهد الدراسات فرع بورسعيد والدكتور اسلام فايد رئيس قسم التدريب لدكتور واحمد جمعه المهندس وتامر صلاح بقسم التسويق

وتعد شركة تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر استثمار هندي في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار (استثمار أجنبي مباشر)، وتنتج الشركة ثلاث منتجات أساسية وهي: مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد. وتعتبر تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعتبر منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم. كما تستخدم الشركة المواد الخام القائمة على الوقود غير الأحفوري مثل الإيثيلين الحيوي جزئياً في تصنيع البولي فينيل كلورايد، وبالتالي فهي المنتج الوحيد للبولي فينيل كلورايد الأخضر في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة تي سي أي سنمار للكيماويات بتصنيع جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث والتي تدخل في صناعات متنوعة، كما تقوم بإنتاج منتجات أخري لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور والهيبوكلوريت المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه علي مستوى الجمهورية.