مجمع الصناعة بالأكاديمية البحرية يؤكد فعالية كبائن التعقيم

توضيحا لما أثير مؤخرا حول وجود خطورة من استخدام ممرات أو وحدات التطهير

أصدر مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، توضيحا لما أثير مؤخرا حول وجود خطورة من استخدام ممرات أو وحدات التطهير التى تستخدم كأحد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

واعتبر الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة أن ما يحدث في هذا الشأن هو “حملة تشويه ممنهجة وواضحة على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من نجاح وحدات التطهير وبوابات التعقيم التى أهدتها الأكاديمية لقطاعات مختلفة بالدولة المصرية”.

واستشهد “البكل ” بمجموعة من التقارير والأبحاث العالمية المتخصصة في مجال الحماية من فيروس كورونا وإجراءات استخدام الممرات أو وحدات التطهير حيث تفضح تلك التقارير كذب وادعاءات من يقف وراء تلك الشائعات.

وأكد أن لكل وحدة تطهير دليل استخدام يراعي فيه الحد الأقصى للتعرض إلى المطهر لحماية صحة الإنسان وكذلك نطاق درجة الحرارة وقابلية التحلل البيولوجى وغيرها .

وقال البكل : وحدات التعقيم والتطهير تتوافق تماما مع حماية صحة الإنسان وأمن العاملين ضد أية مخاطر حيث لا تمثل المواد المستخدمة في وحدات التطهير، أية خطورة كما يروج البعض خاصة وأنها تخضع لعمليات التخفيف وفقا للحاجة.

وأعرب البكل عن دهشته من خروج مثل هذه الانتقادات والآراء من غير المتخصصين او المسئولين في هذا الشأن مشيرا إلى أن الأكاديمية أنتجت ممرا للتطهير وليس سائل تطهير كما أن السائل المطهر ليس علاجا.

وقال من يتحدث ويقف وراء تلك الشائعات ليس لديه أى سند علمي ما هو إلا مجرد كلام مرسل من شخص غير متخصص يحمل أغراض خبيثة في محاولة منه وممن يقف خلفه لإحباط كل جهد يهدف لخدمة المجتمع في مثل هذا الظرف الاستثنائي وذلك لمجرد ان شخص غير مختص يقيم خارج مصر و ينتقد شىء لم يستخدمه أو حتى يراه ويختبىء خلف ستار بدعوى خوفه وحرصه علي المواطنين وهذا غير حقيقي واهدافه معلومه.

وأضاف: “نحن نحرص دائما علي الخروج بافضل مالدينا وفقا لتعليمات الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى”.

وأشار إلي أن الأكاديمية أهدت كنيسة الانبا أثناسيوس الرسولي ومشيخة الأزهر ودار الافتاء ومحافظة الاسكندرية وغيرها من الجهات الحكومية وحدات تطهير وتعقيم من منطلق مسئوليتها في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الأكاديمية مؤسسة تعليمية لا تهدف للربح تابعة لجامعة الدول العربية دورها أكبر بكثير من التكسب من بيع وحده تطهير .

وأضاف عميد مجمع خدمة الصناعة: “تلقينا العديد من طلبات التصنيع لبوابات التعقيم والتصدير أيضا لدول كثيرة، بعد النجاح الذى حققته”.

وأكد أن تعليمات الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية منذ بداية التصنيع تقديم الوحدة كهدية .