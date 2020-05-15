مجمع الشارقة: نستهدف الاعتماد على اقتصاد المعرفة لتطوير صناعات حديثة وتفعيل البحث العلمي

تطوير الأعمال لدى الشباب والاعتماد على اقتصاد المعرفة في تطوير صناعات حديثة

قال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنلوجيا والابتكار، إن هدف المجمع يقوم على عدة ركائز تتضمن بناء الابتكار وتفعيل دور الجامعات والبحث العلمي.

وأضاف أن هدف المجمع أيضًا تطوير الأعمال لدى الشباب والاعتماد على اقتصاد المعرفة في تطوير صناعات حديثة تدعم توجه الدولة بجانب الاستثمار في التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي.

وتابع: إن مجمع البحوث يرتبط بالمدينة الجامعية في الشارقة التي تتضمن 22 جامعة بها 47 ألف طالب.

وأوضح أنه يركز على صناعات تقنيات المياه واللوجيستيات والتقينات الرقمية والطاقة المتجددة والتقنيات الخاصة بالبيئة.

وأشار إلى أن هذه الصناعات لها فرصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أنه تم اطلاق المجمع منذ 3 سنوات ليعكس رؤية دولة الإمارات للانتقال لاقتصاد قائم على الابتكار.

جاء ذلك في فعاليات الندوة التي نظمها المجلس الدولي للأعمال الصغيرة مساء أمس الخميس عبر الإنترنت، تحت عنوان “مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- مرحلة ما بعد كورونا” .

وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الندوة كمتحدث رئيسي.

كما شارك الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، وأمل دخان، الرئيس التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال بالسعودية، وسناء أبو زيد مدير بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولى، واش روفايل مؤسس وشريك في كابيتال بالولايات المتحدة الأمريكية، وسمر باقر الأستاذ بكلية إدارة الاعمال بجامعة الكويت.

وأدار الندوة أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة.