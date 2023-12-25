مجمعة تأمين السفر توقع اتفاقية شراكة مع «ايجي انشورتك»

شهد قطاع التأمين المصري، خطوة متقدمة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تقنية بين المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وشركة إيجى انشورتيك، الرائدة في تكنولوجيا التأمين.

أهمية الشراكة بين مجمعة تأمين السفر وإيجي انشورتك

ويأتي ذلك في إطار تعزيز خطة التحول الرقمي الشامل لقطاع التأمين في مصر بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة والشمول التأميني، وفي إطار حرص الدولة المصرية على حماية المواطنين المصريين من الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم خارج البلاد.

وتمثل هذه الشراكة انطلاقة حقيقية نحو مرحلة متطورة في تقديم الخدمات التأمينية للمواطنين المصريين في الخارج، بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة.

وتم توقيع هذه الشراكة بين كل من المهندس أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لشركة إيجى انشورتيك ومحمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وتسعى شركة إيجى انشورتيك إلى استمرار جهودها والعمل على عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع أكبر الكيانات والهيئات التأمينية لدعم التحول الرقمي الشامل لقطاع التأمين.