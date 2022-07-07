مجمعة تأمين السفر تصدر 2.2 مليون وثيقة خلال عامها الأول

حققت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج خلال عامها الأول 688 مليون جنيه أقساط اجمالية؛ كشف محمد زهران المدير التنفيذي للمجموعة ان عدد وثائق تأمين السفر بلغ 2.2 مليون وثيقة فيما بلغت الأقساط الإجمالية لتأمين السفر 662.1 مليون جنيه.

المجمعة تحقق 688 مليون جنيه أقساط

وأضاف زهران أن حجم التعويضات المدفوعة وتحت التسوية فى تأمينات السفر بلغ 6.1 مليون جنيه، ولفت إلى أنه بالنسبة لنشاط الحوادث الشخصية فبلغ عدد الوثائق 251.8 ألف وثيقة فيما بلغ إجمالي الاقساط فى تأمينات الحوادث المتنوعة 25.9 مليون جنيه.

وأشار إلى أن حجم تعويضات المدفوعة وتحت التسوية فى تأمينات الحوادث المتنوعة بلغ 700 ألف جنيه.