«مجمعة السكة الحديد»: 30 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍّ في حادث قطار سوهاج

كشف محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديد ووحدات مترو الأنفاق، أن المجمعة سوف تصرف التعويضات للمصابين وأهالى المتوفين فى حادث تصادم قطاري سوهاج، بمجرد ورود إخطار إلى المجمعة بالحادث من هيئة السكة الحديد يتضمن بيانات المتوفين والمصابين.

30 ألف جنيه التعويض فى حالة الوفاة

وأضاف أبو اليزيد أنه سوف يتم صرف التعويضات بمجرد استيفاء المستندات دون أى تأخير، لافتا إلى أن مجمعة السكة الحديد مختصة بتوفير تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

ويتم سداد نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة المالية، ووفقا للنظام الأساسي لهذه المجمعة يتم صرف المبلغ للمتضررين أو ورثتهم دون وسيط وبدون إتخاذ أي إجراء قانوني أو اللجوء إلى القضاء.

مستندات صرف تعويض حوادث قطارات السكك الحديد

وتتضمن قائمة المستندات التي يجب على المضرورين من حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق كلا من شهادة الوفاة بجانب محضر الشرطة، إضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق وكذلك تقرير طبي عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها ىخر موطن للمتوفي، وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة.

وفي حالة العجز الجزئي المستديم فيتطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، بدون أي إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة حيث يمكن لورثة المتوفي أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف مبالغ التعويضات.

حالات عدم صرف تعويضات مجمعة السكة الحديد

وبسبب تزايد أعداد الحوادث التى أدت الى خروج التغطية التأمينية بالوثيقة عن مضمونها بما يتعارض مع أحكام القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن نظام السفر بالسكك الحديد، ومع ملاحظة ازدياد معدل الخسائر بالمجمعة، فاق نسبة 100% نتيجة ارتفاع حجم التعويضات المسددة، ما يتطلب زيادة القسط وهو ما لم تستطع الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحمله وقتها.

لذا تم الاتفاق على إقرار بعض الاستثناءات على وثيقة هيئة السكك الحديدية وانحصرت فى 4 استثناءات وهى الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها، واجتياز المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، فضلا عن حالات السكر البين.

أعضاء مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكة الحديد

وتضم مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة المميزة 11 شركة تأمين وهم مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهندس للتأمين والدلتا للتأمين، بجانب المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، ورويال للتأمين وأليانز للتأمين فضلا عن بيت التأمين المصري السعودي والمصرية للتأمين التكافلي ووثاق للتأمين التكافلي وطوكيو مارين جنرال تكافل وعضوية كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.

وتشرف عليها هيئة الرقابة المالية، وتم تأسيسها عقب حادث قطار الصعيد الذي وقع عام 2002، وبلغ إجمالي ما صرفته المجمعة من تعويضات للمتضررين منذ عام 2002 وحتى نهاية 2018 حوالي 115 مليون جنيه.

حادث قطار سوهاج

وقد شهد اليوم فى تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف اسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار ١٥٧ مما ادى الى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى ما بين محطتي المراغة وطهطا مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.