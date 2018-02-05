مجمعة التأمين ستخاطب الدفاع والنقل لاستئناف تغطية حوادث الطرق

الشاذلى جمعة : تستعد مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة التابعة للاتحاد المصرى للتأمين مخاطبة كلا من جهاز الخدة الوطنية التابع لوزارة الدفاع و هيئة الطرق و الكبارى التابعة لوزارة النقل لاستئناف التأمين…

الشاذلى جمعة :

تستعد مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة التابعة للاتحاد المصرى للتأمين مخاطبة كلا من جهاز الخدة الوطنية التابع لوزارة الدفاع و هيئة الطرق و الكبارى التابعة لوزارة النقل لاستئناف التأمين على حوادث الطرق السريعة .

كشف محمد أبو اليزيد رئيس المجمعة أن يئة الطرق و الكبارى توقفت عن تحصيل القسط التأمينى على “كارتة” الطرق السريعة الخاضعة لنظام الكارتة منذ يونيو 2014 و حتى الآن حيث كانت تدرس هيئة الطرق تأسيس شركة تأمين مستقلة خاصة بها وقتها حيث كان يتم اضافة 25 قرش للكارتة كقسط تأمينى للمجمعة لتغطية حوادث الطرق .

و اضاف أبو اليزيد أن 75% من الطرق السريعة الخاضعة للكارتة انتقلت لإدارة جهاز الخدمة الوطنية التى تتولى عمليات الانشاء و الادارة و الصيانة لتلك الطرق و تتولى تحصيل الكارتة الخاصة بها فيما تتولى هيئة الطرق و الكبارى إدارة باقى الطرق مشيرا أن التغطية التأمينية تقتصر على طريق الصعيد – البحر الأحمر فقط حاليا .

و يغطى التأمين حوادث الطرق السريعة التى تعمل وفقا لنظام الكارتة فى حالات الوفاة و العجز الكلى المستديم و الجزئى المستديم

