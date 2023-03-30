مجمعة التأمين الاجبارى للمركبات تتابع تطورات حادث «طريق الزقازيق/ بلبيس»

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات نتائج الحادث المأسوي الذي شهده طريق الزقازيق/بلبيس إثر إصطدام سيارة بسيارتين أخريين من الخلف حال قيامهما بالدوران إلي الإتجاه الآخر مما تسبب في وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 ٱخرين بالحادث

وأصطدمت السيارة رقم “ر ل ي 8591” بالمركبة رقم “ر ل ع 2548” و “د د ب 5184” ونتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص و إصابة عدد 10 أخرين بإصابات بالغة.

يذكر أن المعاينة المبدئية تفيد أن سبب وقوع الحادث هو إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة رقم “ر ل ي 8591” مما أدي إلي إصطدامة من الخلف بكلاً من السيارة رقم “ر ل ع 2548” والسيارة “د د ب 5184” حال قيامهم بالدوران إلي الخلف بطريق الزقازيق / بلبيس وتحديداً أمام قرية أولاد سيف التابعة لمركز بلبيس ،مما أدي إلي وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإصابات بالغة وجميعهم من مستقلي السيارة رقم “ر ل ع 2548” .

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث عبر المجمعة بعد مراجعة قاعدة بيانات المجمعة والتأكد من سريان وثيقة التأمين لديها التى تغطى الحادث تأمينياً.

وأكد علي إستعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض فى أسرع وقت.

وأوضح لبيب أن المجمعة اتخذت من جانبها الإجراءات للرد علي إستفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجباري علي المركبات.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

و أكد علي حرص المجمعة علي وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

40 الف جنيه تعويض حالة الوفاة

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعون ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

لفت أنه يمكن لأسر المصابين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية – مدينة طنطا 42 شارع الجمهورية – برج سيتي مول.أو بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.