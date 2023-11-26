مجمعة التأمين الاجبارى على المركبات تتابع نتائج حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات نتائج الحادث المأسوي الذي شهده الطريق الصحراوى الشرقي المار على قرية تل بني عمران التابعة إدارياً لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل واخري ميكروباص مما تسبب في وفاة (14) شخص وإصابة شخصين أخرين بإصابات بالغة.

الحادث نتج عن السرعة الزائدة في القيادة

يذكر أن المعاينة المبدئية تفيد أن سبب وقوع الحادث هي (السرعة الزائدة) مما أدي إلي إختلال عجلة القيادة وإصطدام الميكروباص بالسيارة النقل.

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق

وأكد علي إستعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض فى أسرع وقت.

هذا وقد إتخذت المجمعة من جانبها الإجراءات للرد علي إستفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجباري علي المركبات.

وأعرب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد علي حرص المجمعة علي وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار لبيب إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعون ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

مجمعة التأمين الاجبارى تقدم توعية بأهمية السلامة المرورية

جدير بالذكر أن المجمعة تقدم بإستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ علي إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

للقيادة بأمان ودرءاً لوقوع الحوادث لابد من إتباع الإرشادات التالية الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق والمحاور داخل وخارج المدن وترك مسافة آمنة وهي 5 أمتار إلى 10 أمتار، وتزيد المسافة بمقدار 5 أمتار لكل 10 كم سرعة إضافية على الطرق السريع والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق والقيادة بهدوء و حظر شديد في الظروف المناخية المتغيرة (الأمطار ، الشبورة، العواصف،….).

وأوضح أنه يمكن لأسر المتوفين والمصابين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية – مدينة طنطا ٤٢ شارع الجمهورية – برج سيتي مول.

أو بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.