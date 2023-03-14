مجمعة التأمين الإجباري على المركبات توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد

وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، وذلك على هامش المؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر الجاري انعقاده بمحافظة الأقصر.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تسهيل إجراءات حصول عملاء المجمعة على تعويضاتهم المستحقة من خلال فروع البريد بجانب دعم مبادرة المجمعة بتوفير سهولة وسرعة صرف التعويضات باستخدام كارت ميزة بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية.

وكان تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات قد كشف تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022 حيث بلغ صافي قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه بإجمالي عدد 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعة على عدد 210 وحدات مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيها.

وبلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لعدد 12635 بطاقة، وهي البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة يمر بها.

تضمنت نتائج أعمال المجمعة بيان عدد الطلبات التي تم تقديمها إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية سجلت 5131 طلبا لخدمة 16571 مستفيدا.

كما بلغت قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومي الخاصة بوثائق التأمين الإجباري حوالي 35 مليون جنيه لتصل قيمة إجمالي التعويضات المسددة من جانب المجمعة إلى 210 ملايين جنيه بنهاية عام 2022 بخلاف التعويضات تحت التسوية وهي التي تم الإبلاغ بها وجار دراستها تمهيدا للسداد.