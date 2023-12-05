مجمعة التأمين الإجباري تتابع نتائج حادث الطريق الصحراوي الشرقي اليوم

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات نتائج الحادث المأسوي الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا بالقرب من قرية الشيخ فضل إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب مما تسبب في وفاة عدد (7) أشخاص وإصابة 20 آخرين.

أسباب وقوع الحادث

يذكر أن المعاينة المبدئية تفيد أن سبب وقوع الحادث هو تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على الطريق مما أدي إلى حجب الرؤية أمام السائقين مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس حال سير قائده بسرعة زائدة في تلك الأحوال الجوية السيئة ما نتج عنه وفاة (7) أشخاص وإصابة (20) آخرين.

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق.

وأكد على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض في أسرع وقت.

واتخذت المجمعة من جانبها الإجراءات للرد على استفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجباري على المركبات.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن خاص تعازيه لعائلة الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

مجمعة التأمين الإجبارى تحرص على وصول التعويضات لمستحقيها

ومن جانبه أكد على حرص المجمعة على وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعون ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

جدير بالذكر أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

للقيادة بأمان في وقت الشبورة لابد من إتباع الإرشادات التالية:

– يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

– استخدم ضوء المصابيح المنخفض، لأن الضوء العالي ينعكس من قطرات الماء في الضباب ويجعل الرؤية أصعب.

– تشغيل سخان الزجاج لمنع تكثيف الرزاز علي الزجاج.

– لسلامتك وضمان زيادة مدى الرؤية أمامك، استخدم ضوء مصابيح الضباب إذا كانت سيارتك مزودة بها، إضافة إلى ضوء المصابيح المنخفض..

– كن صبوراً ولا تحاول التجاوز أو تغيير الحارة المرورية.

– استرشد بعلامات الطريق الأرضية وبحدود الطريق الأيمن ولا تسترشد بخط منتصف الطريق.

– ضاعف المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، لأنك ستكون بحاجة إلى مسافة وقوف آمنة أكبر.

– أنظر وأستمع وكن يقظاً لأية أخطار أمامك.

– قلل من تأثير أي شيء يمكن أن يشتت انتباهك، مثل الهاتف المحمول، تشغيل الراديو …انتباهك الكامل مطلوب للقيادة.

– واصل تركيز نظرك وانتباهك إلى الأمام.

يذكر أن هذا الحادث لم يكن الحادث الجسيم الأول الذي يقع في خلال الفترة الزمنية القليلة الماضية ففي صباح يوم السبت الموافق 2023/10/28 شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي السريع فى منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة حادث تصادم بين أكثر من 25 سيارة واشتعالهم من بينهم أتوبيسات نقل جماعي مما تسبب في وفاة عدد (34) شخص وإصابة 60 آخرين ، بسبب (الشبورة المائية الكثيفة صباحاً أيضاً) مما أدي إلى اصطدام السيارات ببعضهم وأدي ذلك إلى انقلاب بعضهم واشتعال النيران في البعض الآخر وذلك حال سيرهم بسرعة زائدة في تلك الأحوال الجوية السيئة ما نتج عنه وفاة (34) أشخاص وإصابة (60) آخرين.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية – مدينة طنطا ٤٢ شارع الجمهورية – برج سيتي مول، و بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.