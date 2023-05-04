مجمعة التأمين الإجباري تؤكد أحقية ضحايا حادث الخارجة - أسيوط فى التعويض

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات نتائج الحادث المأسوي الذي شهده طريق الخارجة/أسيوط إثر إصطدام أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة الصعيد للنقل والسياحة بسيارة نقل بمقطورة مساء يوم الأربعاء الثالث من مايو الجاري ،مما نتج عنه وفاة عدد (١٥) شخصاً وإصابة (٢٥) آخرين بإصابات بالغة حتى الآن.

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث عبر المجمعه بعد مراجعة قاعدة بيانات المجمعة والتأكد من سريان وثيقة التأمين لديها التى تغطى الحادث تأمينياً.

يذكر أن المعاينة المبدئية تفيد أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة لقائد الأتوبيس مما أدى إلى اصطدامة بسيارة نقل بمقطورة حال سيرها بسرعة منخفضة نظراً لحمولتها الكبيرة، في نفس الاتجاه، وحيث كان الأتوبيس الذي يحمل لوحات معدنية “ي و د ٤٨٣٢” قادماً من خلف السيارة النقل، تعرض لمطب هوائي أدى إلى اختلال عجلة القيادة ما تسبب في تأرجح الأوتوبيس واصطدامه بسيارة النقل التي تصادف مروره بجوارها في ذات الوقت، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على الطريق.

يذكر أنه وقع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب قادماً من مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد متجهاً إلى محافظة القاهرة بطريق الخارجة / أسيوط وتحديداً بالقرب من منطقة النقب بسيارة نقل بمقطورة مما تسبب في وفاة عدد (١٥) أشخاص وإصابة (٢٥) آخرين بإصابات بالغة حتي الآن.

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث عبر المجمعه بعد مراجعة قاعدة بيانات المجمعة والتأكد من سريان وثيقة التأمين لديها التى تغطى الحادث تأمينياً.

إبراهيم لبيب

وأكد علي إستعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض فى أسرع وقت.

هذا، وقد إتخذت المجمعة من جانبها الإجراءات للرد علي إستفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجباري علي المركبات. وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات عن خاص تعازيه لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه أكد علي حرص المجمعة علي وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعون ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية – مدينة طنطا ٤٢ شارع الجمهورية – برج سيتي مول.أو بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.