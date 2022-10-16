«مجمعة التأمين الإجبارى» على المركبات تصدر 15 مليون وثيقة

أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات 15.02 مليون وثيقة منذ تأسيسها 8 أغسطس 2019 وحتى الفترة المقابلة من العام الحالى.

وكشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة أن حجم الأقساط الصافية لتلك الوثائق خلال هذه فترة الثلاثة سنوات بلغ 3.35 مليار جنيه.

وأوضح أن تلك الفترة شهدت توقيع اتفاقا مع شركة «كاش لس» لتحصيل الأقساط ونقل البيانات والربط مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور كى تتمكن «المجمعة» من إصدار وثائق التأمين الإجبارى على المركبات.

وأكد أن عملية إضدار الوثائق تتم حسب البيانات السليمة المسجلة لدى المرور، إلى جانب الاستعلام عن المركبات المتسببة والمشتركة فى الحوادث والتأكد من صحة الشهادات والبيانات الخاصة بها.

وأضاف «لبيب» أن عدد وثائق البطاقة البرتقالية التى أصدرتها المجمعة منذ يناير2021 وحتى الفترة المقابلة من العام الحالى بلغ 14.2 ألف وبحجم أقساط صافية 20.7 مليون جنيه.

كانت المجمعة قد قامت مطلع يناير2021 بإنشاء المكتب الموحد المصرى لإدارة أعمال البطاقة البرتقالية.

ولفت «لبيب» إلى أن المجمعة حصلت بتاريخ 29 نوفمبر 2020 على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة أعمالها فى إصدار البطاقة البرتقالية بدلا من شركة مصر للتأمين.

وتعرف البطاقة البرتقالية على أنها بطاقة التأمين الموحدة على المركبات أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر والتى تغطى المسئولية المدنية عن سير السيارة داخل الدولة أو الدول المزارة أثناء تواجدها فيها خاصة المشتركة فى اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال هذه البطاقة.

وأكد «لبيب» أنه يتم إصدار البطاقة البرتقالية بشكل إلكترونى مميكن للمركبات المصرية المسافرة إلى الدول العربية المُفعلة لها من خلال أنظمة المجمعة والمتوفرة بالأماكن التالية وهى المقر الرئيسى لها وميناءى سفاجا ونويبع البحريين. وأوضح أنه يتاح العبور من تلك المنافذ الحدودية فى الوقت الراهن بشكل طبيعى وفور إتاحة السفر للمركبات المصرية من خلال أى من المعابر الجمركية والحدودية الأخرى، ستقوم المجمعة بفتح منفذ بها لإصدار البطاقة البرتقالية تيسيرا على المسافرين.