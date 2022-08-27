مجمعة «التأمين الإجبارى على المركبات» تنظم دورة تدريبية للعاملين بها (صور)

نظمت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات دورة تدريبية للعاملين بها بالتعاون مع شركة “سكلرز” للتدريب، وقد قام بأعمال التدريب المحاضر والمدرب الدولى د. سمير محمود وذلك على مدار ثلاثة أيام.

بدوره، كشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة أنه تم التعاقد مع شركة. سكلرز للتدريب واستهدف البرنامج التدريب للعاملين تنمية المهارات المتنوعة للعاملين بالمجمعة.

التدريب ركز على تنمية المهارات الشخصية

وأضاف لبيب أن الدورة التدريبية ركزت على تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية نظرا لأهمية توافرها لدى العاملين بالمجمعة، مشيرا إلى أن الدورة استهدفت كافة العاملين بالمجمعة سواء فى المقر الرئيسى أو الفروع.

جانب من الدورة التدريبية

وأوضح الدورة التدريبية كانت متنوعة حيث تم مراعاة أن يكون هناك برامج مخصصة للمديرين وأخرى مخصصة للموظفين بالمجمعة، لافتا إلى أنه جارى دراسة احتياجات العاملين التدريبية تمهيدا لتنظيم دورات تدريبية أخرى للعاملين بالمجمعة ومنها مهارات القيادة ومهارات التواصل، منوها أنه تم تنظيم الدورة الشهر الجارى بمقر المجمعة.

برنامج الدورة التدريبية

ومن جهته أكد سمير محمود مديرعام التسويق فى شركة قناة السويس للتأمين والمدير التنفيذى السابق لمعهد التأمين والمحاضر بالدورة التدريبية أن الدورة التدريبية شملت مهارات السلوك وخدمة العملاء للوصول الى مستوى رضا العملاء يستطيع من خلاله العاملين بالمجمعه منافسة المؤسسات المحترفة، لافتا إلى أن ذلك تم بالتعاون مع سكلرز للتدريب .

جانب من فعاليات الدورة التدريبية

وأضاف محمود أن موضوعات الدورة التدريبية شملت تغطية موضوعات السلوكيات الايجابية داخل حدود المؤسسة بين جموع الموظفين والمتعاملين وخارجها بما يحقق اعلى مستوى من رضا العملاء، بجانب المهارات الفنية الواجبة والتحديث المستمر لها من جانب الاداريين والفنيين كل فى مجال تخصصه، بجانب المهارات الادارية والقيادية لمديرى الادارات ورؤساء الاقسام.