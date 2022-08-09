مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات تجدد تعاقدها مع «كاش» لتحصيل الأقساط

جددت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات تعاقدها مع شركة (كاش لس بلس) لتتولى الأخيرة التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين الإجبارى على المركبات لصالح الأولى والربط مع قواعد بيانات المرور وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وقع العقد إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة وجاسر السيد العضو المنتدب لشركة “كاش لس بلس” لخدمات التحصيل.



جاء ذلك على هامش افتتاح المجمعة لمقرها الرئيسي الجديد في منطقة المهندسين بحضور د. محمد فريد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين وقيادات شركات التأمين.



وتتولى شركة “كاش لس بلس” تحصيل أقساط التأمين الإجبارى على المركبات من خلال تواجدها فى وحدات المرور على مستوى الجمهورية، إلى جانب ربط قواعد بيانات نظم الإدارة العامة للمرور مع المجمعة.



وأكد إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة أن المجمعة ساهمت فى القضاء التام على تزوير الوثائق أو التلاعب فى التعويضات، عبر الاعتماد على الإصدار الإلكترونى والربط مع قاعدة بيانات المرور، وكذلك زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط، ورفع متوسط قسط الوثيقة الواحدة إلى ٢٣٥ جنيها بدلا من 170 جنيها، وأوضح مساهمتها أيضا فى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات والموديل والنوع والنشاط، ونتائج التعويضات ونوعية الوقود المستخدم.

وأوضح أن المجمعة قد نجحت كذلك فى تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفورى أو الموقع الإلكترونى للمجمعة أو لوزارة الداخلية.