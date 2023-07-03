مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات تتابع تطورات حادث «الإسكندرية الصحراوى»

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات نتائج الحادث المأسوي الذي شهده طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة البحيرة إثر إنقلاب سيارة نقل مما تسبب في وفاة عدد (6) أشخاص من بينهم 4 أطفال وإصابة (5) آخرين جميعهم من عائلة واحدة.

الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص

يذكر أن المعاينة المبدئية تفيد أن سبب وقوع الحادث هو أنه أثناء سير السيارة رقم “ل هـ ص 2391” نقل بطريق الأسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة وتحديداً الكيلو 105 إتجاه الأسكندرية دائرة مركز وادي النطرون أختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي إلي إنقلاب السيارة ووفاة (6) أشخاص وإصابة (5) آخرين بإصابات بالغة وجميعهم من عائلة واحدة حال إستقلالهم بالصندوق الخلفي للسيارة.

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق.

وأكد علي إستعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض فى أسرع وقت.

إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى

ولفت لبيب أن المجمعة إتخذت من جانبها الإجراءات للرد علي إستفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجباري علي المركبات.

وأعرب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات عن خاص تعازيه لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

مجمعة التأمين الإجبارى تحرص على وصول التعويضات لمستحقيها

ومن جانبه أكد علي حرص المجمعة علي وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعون ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية – مدينة طنطا ٤٢ شارع الجمهورية – برج سيتي مول، أو بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة..