مجمعة التأمين الإجبارى على السيارت تتابع حادث طريق السويس

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين على المركبات، أن ضحايا حادث تصادم السيارة النقل رقم ” ع و ط٧٥٨١” بالميكروباص رقم “ط س س ١٥٩٨” بطريق السويس / القاهرة وتحديداً بكمين ١٠٩ الواقع صباح اليوم مؤمن عليهم لدي المجمعة.

مجمعة التأمين الإجبارى تحرص على وصول التعويضات لمستحقيها

وأكد إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة علي حرص المجمعة بوصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعون ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

فروع المجمعة وخدماتها

وأوضح أنه يمكن لأسر الضحايا والمصابين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية – مدينة طنطا ٤٢ شارع الجمهورية – برج سيتي مول، أو بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.

وشهد اليوم وقوع حادث مأسوي شهده طريق السويس / القاهرة وتحديداً بكمين ١٠٩ حيث إصطدمت سيارة نقل بأخري ميكروباص ونتج عنه وفاة عدد (٢) شخص حتي الآن وإصابة عدد (١٥) آخرين، يذكر أنه وفقاً للمعاينة الأولية أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة لقائد السيارة النقل بعد أن غلبه النوم مما أدي إلي إصطدامه بالميكروباص من الخلف.