مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات تبدأ متابعة حادث أتوبيس طريق الجلالة

بدأت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات فى متابعة حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي بطريق الجلالة أمام محطة تزويد الوقود وطنية الجلالة، اتجاه مدينة العين السخنة قادماً من القاهرة إلى أحد الملاهي المائية بطريق الجلالة ، وكشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة أن الحافلة كانت تقل عدداً من الأسر المصرية وأن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة ورعونة قائد الأتوبيس مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واصطدامه بالحاجز الخرساني، الذي تسبب في انقلاب الأتوبيس وانفصال السقف عن جسم الأتوبيس من جراء شدة الحادث. ونجم عنه 8 وفيات و38 مصابا.

موقع المجمعة يوفر معلومات عن إجراءات صرف التعويضات

وأضاف لبيب أن المجمعة وفرعيها فى المنيا وطنطا تنتظر تقدم المضرورين من الحادث سواء أهالى المتوفين أو المصابين لبدء إجراءات صرف التعويضات فى أسرع وقت.

حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة

وأوضح أن الموقع الإلكتروني للمجمعة يوفر معلومات عن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل العملاء عند وجود مشكلة في إصدار الوثيقة وكذلك المضرورين لمساعدتهم فى سرعة صرف التعويضات، ليعلموا ما هى المستندات المطلوبة بدقة قبل مجيئهم من أى مدينة أو محافظة إلى مقر المجمعة، كما وفرت المجمعة كذلك فيلما وثائقىا عن كيفية تعامل المضرور مع المجمعة يبين جميع الإجراءات المطلوبة منذ لحظة وقوع الحادث وحتى صرف التعويض.

40 ألف جنيه حجم التعويض فى حالة الوفاة والعجز الكلى

وكشف أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات أو المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات تغطى مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين وتبلغ التعويضات 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، فيما يحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم وفقا لنسبة العجز ، وتغطى الوثيقة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات ، ولفت إلى أنه سوف يتم رفع قيمة التعويض إلى 100 ألف جنيه وفقا لمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد المعروض على البرلمان حاليا.