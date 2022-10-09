مجمعة التأمين الإجبارى تسدد 66.1 مليون جنيه لتعويضات الحوادث الجسيمة

سددت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات 66.1 مليون جنيه تعويضات خاصة بالحوادث الجسيمة فقط، وذلك منذ تأسيسها فى 8 أغسطس 2019 وحتى الثامن فى نفس الشهر العام الحالى 2022.

وكشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة أن الحادث الجسيم هو الذى يبلغ حجم تعويضاته 100 ألف جنيه فأكثر.

وقال لبيب إن عدد الحوادث الجسيمة بلغ 382 خلال الثلاث سنوات الماضية، وعدد الوفيات 1378 متوفى، فيما تم تسجيل 753 إصابة.

وأضاف أن حجم إصدارات التأمين الإجبارى بالمجمعة بلغ 3.35 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، فيما بلغ حجم إصدارات البطاقة البرتقالية 20.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأكد لبيب أن المجمعة لعبت دورا مهما فى حماية أفراد المجتمع عبر تعويض ضحايا حوادث الطرق، كما ساهمت فى القضاء على تزوير الوثائق أو التلاعب فى التعويضات، من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكترونى والربط مع قاعدة بيانات المرور، وزيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط، حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة إلى 231 جنيها بدلا من 170 جنيها، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.

وأوضح أنها ساهمت فى إنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات (الماركة النوعية النشاط نتائج التعويضات).

وأشار إلى استفادة جميع الشركات من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدلا من تركيزها فى يد بعضها، كذلك تخفيض التكاليف على جميع الأطراف بالاعتماد على التكنولوجيا فى الإصدار ومتابعة التعويضات، وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفورى أو الموقع الإلكترونى.