مجمعة التأمين الإجبارى تتابع حادث النوبارية المأساوى

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات نتائج الحادث المأسوي الذي شهده طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة. إثر وقوع حادث تصادم بين ما يقرب من ٣٠ سيارة واشتعالها من بينها أتوبيسات نقل جماعي وميكروباص، مما تسبب في وفاة (٢٨) شخصًا حتى الآن وإصابة ما يقرب من (٦٠) آخرين.

يذكر أن المعاينة المبدئية تفيد أن سبب وقوع الحادث هو (الشبورة المائية الكثيفة صباحاً) مما أدى إلى اصطدام السيارات ببعضهم وتسبب فى انقلاب بعضها واشتعال النيران في البعض الآخر، بسبب تسرب الزيت والبنزين من بعض السيارات وذلك حال سيرها بسرعة زائدة في تلك الأحوال الجوية السيئة، ما نتج عنه الوفيات والإصابات المذكورة.

وكشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أنه سيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث عبر المجمعة، كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق.

وأكد على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض فى أسرع وقت.

وقد اتخذت المجمعة من جانبها الإجراءات للرد على استفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجباري علي المركبات.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن خاص تعازيه لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه أكد على حرص المجمعة علي وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعين ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

جدير بالذكر أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ علي إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

ولفت إلى أنه للقيادة بأمان في وقت الشبورة لابد من إتباع الإرشادات التالية:

يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

استخدم ضوء المصابيح المنخفض، لأن الضوء العالي ينعكس من قطرات الماء في الضباب ويجعل الرؤية أصعب.

تشغيل سخان الزجاج لمنع تكثيف الرزاز علي الزجاج.

لسلامتك وضمان زيادة مدى الرؤية أمامك، استخدم ضوء مصابيح الضباب إذا كانت سيارتك مزودة بها، إضافة إلى ضوء المصابيح المنخفض..

كن صبوراً ولا تحاول التجاوز أو تغيير الحارة المرورية.

استرشد بعلامات الطريق الأرضية وبحدود الطريق الأيمن ولا تسترشد بخط منتصف الطريق.

ضاعف المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، لأنك ستكون بحاجة إلى مسافة وقوف آمنة أكبر.

انظر وأستمع وكن يقظاً لأية أخطار أمامك.

قلل من تأثير أي شيء يمكن أن يشتت انتباهك، مثل الهاتف المحمول، تشغيل الراديو …انتباهك الكامل مطلوب للقيادة.

واصل تركيز نظرك وانتباهك إلى الأمام.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية – مدينة طنطا ٤٢ شارع الجمهورية – برج سيتي مول.

أو بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.