«مجمعة الإجباري» تناشد أُسر حادث «الإسكندرية الصحراوي» التوجه لصرف التعويضات

كشف إبراهيم لبيب؛ المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن صرف التعويضات الخاصة بحادث طريق الإسكندرية الصحراوي عبر المجمعة، كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق، مؤكدًا على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض في أسرع وقت، مع اتخاذ المجمعة الإجراءات للرد على استفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بها.

وتابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، نتائج الحادث المأسوي الذي شهده طريق الإسكندرية الصحراوي؛ نطاق محافظة البحيرة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، تستقلها أسرة كاملة، مما تسبب في وفاة ٥ أشخاص من بينهم ٣ أطفال وإصابة الابن الأصغر، بسبب اختلال سير السيارة رقم “و ف ر ٢٦٥١” ملاكي، بطريق الضبعة الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالمقطورة رقم “ع ف ق ٥٩٦٧” من الخلف، وجميع المتوفين والمصابين من أسرة واحدة (الزوج والزوجة والأبناء الأربعة) حال ذهابهم لقضاء إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي.

وأعرب لبيب عن خاص تعازيه لعائلة الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للطفل المصاب، وأكد على حرص المجمعة على وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار إلى تضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بسداد 40 ألف جنيه تعويضًا لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأوضح أن أسر المصابين يمكنهم التوجه للمقر الرئيس للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية، بمدينة طنطا، بـ٤٢ شارع الجمهورية ببرج سيتي مول، أو بفرعها بمحافظة المنيا، ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأوضح أن تقديم كافة خدمات المجمعة تقدم كذلك بالمقر الرئيس لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب استكمال مستنداتهم وصرف التعويضات من أي فرع.