«مجمعة الإجباري» تبدأ متابعة تطورات حادث سوهاج

بدأت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات (إجبارى السيارات) متابعة تطورات الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج، ونتج عنه 17 وفاة و4 مصابين.

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى لـ«المصرية للتأمين الإجبارى»، أنه تم تكليف العاملين بالمجمعة فرع المنيا -الذى يغطى منطقة الصعيد- بمتابعة المحضر الخاص بالحادث، استعدادًا للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف التعويض فى أسرع وقت.

وأضاف أن إحصائيات ودراسات المجمعة خلصت إلى أن %85 – 90 من الحوادث بسبب القيادة المتهورة بسرعة كبيرة والممارسات الخاطئة للسائقين، مثل السير عكس الاتجاه، أو التقصير فى صيانة السيارة، ما ينتج انفصال إطارها واختلالها أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن نسبة الحوادث والوفيات بها ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وأوضح «لبيب» أنه يجب أن يتم تعديل سلوكيات وثقافة قائدى السيارات بهدف عدم القيادة بسرعات كبيرة للحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تشديد العقوبات الخاصة بتجاوز السرعة فى القيادة، مقترحًا أن يتم اختبار القيادة للراغبين فى الحصول على رخصة قيادة على سرعة 100 كيلومتر للتأكد من كفاءة السائق.

وأكد أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات أو المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات تغطى مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، وتبلغ التعويضات 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة، أو العجز الكلى المستديم، فيما يحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم وفقًا لنسبته، وتغطى الوثيقة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه، عدا تلفيات المركبات.

ولفت «لبيب» إلى أنه سوف يتم رفع قيمة التعويض إلى 100 ألف جنيه وفقًا لمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد المعروض على البرلمان حاليًا.

مشيرا إلى أنه سوف يمنح هيئة الرقابة المالية سلطات لتعديل أسعار التأمين بقرار من مجلس إدارتها، بعد دراسة من مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، بهدف المرونة فى تحديد الأسعار دون الحاجة إلى تعديل تشريعى كل مرة.

وأشار «لبيب» إلى أن دراسات المجمعة كشفت أن متوسط أعمار الضحايا فى حوادث الطرق تتراوح من 25 إلى 40 عامًا، لافتًا إلى أن الذكور يمثلون %70 من ضحايا الطرق و%30 للإناث.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تقل مجموعة من الركاب وأخرى نصف نقل بسبب السرعة الزائدة، والتخطى الخاطئ لقائد الميكروباص أثناء محاولته تفادى شاحنة أمامه على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج.