مجلس WGC: الطلب العالمي على الذهب سيرتفع في النصف الثاني

خالد بدر الدينأعلن مجلس الذهب العالمي WGC فى نهاية الأسبوع إن الطلب على المعدن النفيس من المتوقع أن يرتفع في النصف الثاني من العام الجارى مع استخدام المعدن النفيس كأداة للتحوط من التضخم بسبب زيادات محتملة في التضخم والتأثير المحتمل لحرب تجارية عالمية على العملات.وذكرت وكالة رويترز أن المست

خالد بدر الدين

أعلن مجلس الذهب العالمي WGC فى نهاية الأسبوع إن الطلب على المعدن النفيس من المتوقع أن يرتفع في النصف الثاني من العام الجارى مع استخدام المعدن النفيس كأداة للتحوط من التضخم بسبب زيادات محتملة في التضخم والتأثير المحتمل لحرب تجارية عالمية على العملات.

وذكرت وكالة رويترز أن المستثمرين يتجهون لشراء الذهب لحماية الأصول من الهبوط في أوقات التوترات الجيوبوليتيكية ولكن تراجع أسعار الذهب مؤخرا من المرجح أن يدعم الطلب الاستهلاكي لأن انخفاض الأسعار يعزز بشكل تقليدي الإقبال على شراء الحلي الذهبية.

و أكد مجلس الذهب العالمى في توقعاته نصف السنوية لهذا العام إن المعدن الأصفر لم يرتفع في النصف الأول من العام بسبب قوة الدولار الأمريكي وتدفق المزيد من الأموال إلى أسهم التكنولوجيا وانخفاض الطلب الفعلي على الذهب في الربع الأول.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الحكومية التركية أن فنزويلا صدرت ما قيمته 779 مليون دولار من الذهب إلى تركيا هذا العام حتى الآن لأنها تغير نمط تجارته بسبب موجة من العقوبات بدأ سريانها العام الماضي.

وقال وزير التعدين الفنزويلي فيكتور كانو إن البنك المركزي يصدر الذهب إلى تركيا بدلا من سويسرا بسبب مخاوف مرتبطة بالعقوبات دون أن يحدد الكمية التي يجري تصديرها وأن الذهب المصدر إلى تركيا سيعود في نهاية المطاف إلى فنزويلا ليصبح جزءا من محفظة الأصول بالبنك المركزي.

وبدأت فنزويلا، التي تعصف بها أزمة منذ العام الماضي شراء الذهب من مناجم صغيرة في منطقة الغابات بجنوب البلاد من أجل تعزيز احتياطياتها النقدية المتناقصة.

وأكد كانو إن البنك المركزي اشترى 17.6 طن من الذهب من خلال هذه العمليات ووفقا لبيانات البنك المركزي فإنه يحتفظ باحتياطيات من الذهب قدرها 150 طنا واشترى كميات ضئيلة في السنوات السابقة.

وكل صادرات فنزويلا من الذهب جرى تسجيلها في البيانات الرسمية التركية على أنها ”ذهب غير منقى إلى المستوى المعياري“ وهو ما يقول تجار إنه يمثل ذهبا لا يصل إلى معيار النقاء البالغ 99.99 %.

وأضاف كانو إن البنك المركزي الفنزويلي يشتري من المناجم قضبانا من الذهب بدرجة نقاء تتراوح بين 88 % و98 % ويتعين إعادة تنقيتها وتسجيلها ”كذهب نقدي“ حتى يمكن أن تدخل في احتياطيات فنزويلا وتستخدم في العمليات المالية مستقبلا.

