مجلس «IMEA»: نجاح المنظومات الرقمية مرهون بدروع الأمن السيبراني

قال أكاش أجاروال، المدير الإقليمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏ (IMEA)، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق منظومة الأمن الرقمية.

وأضاف أنه في مقدمة تلك التحديات، العمل على مواجهة الهجمات السيبرانية التي قد تتعرض لها الدول جراء التوجه نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أن هناك توجه نحو الاستثمار في الأمن السيبراني موضحا أن نجاح المنظومات الرقمية أصبح مرهونا بوجود دروع الأمن السيبراني.

ونوه بأن الهجمات السيبرانية تكلف العالم خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنويا.

جاء ذلك خلال المؤتمر السادس لأمن المعلومات الذي يعقد علي مدار يومي 18 و19 سبتمبر وترعاه المال إعلاميا.