مجلس وزراء البيئة العرب يعلن فوز «الخارجة» بلقب عاصمة البيئة العربية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فوز مدينة الخارجة بالوادى الجديد بلقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022 بالمسابقة التى عقدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة فى دورته ال 32 على مستوى الوطن العربي، وقد تم التنافس فيها مع مجموعة من الدول.

وأكدت أن فوز مدينة الخارجة بلقب عاصمة البيئة العربية هو تكليلا لجهود اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وبرامجه فى دمج حماية البيئة وقضايا تغير المناخ فى الخطط التنموية بالمحافظة، وأن نجاحها فى المنافسة فى تطبيق الأبعاد البيئية على المستوى الإقليمي والعربى يعكس الرؤية المصرية فى حماية البيئة وخاصة فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 الشهر القادم لدعم حماية البيئة عالمياً من آثار التغيرات المناخية.

و ثمنت وزيرة البيئة دور المجتمع المحلى بالمدينة وإرتباط سكانه بالمكان فى الفوز باللقب مشيرة إلى الوعى البيئى الكبير الذى يتمتع به سكان الوادى الجديد ورغبتهم الدائمة فى الحفاظ على الطبيعة والذى ينعكس بنظام المعيشة المتبع والقائم على الإستغلال الأمثل للموراد المتاحة وإعادة استخدام المخلفات بشكل جديد وهى تعبر عن فكر الإستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية و هو ما جعلها أول مدينة صديقة للبيئة على مستوى جمهورية مصر العربية لهذا العام.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن مدينة الخارجة نافست بالمسابقة فى تحقيق مجموعة كبيرة من المعايير والأبعاد البيئية التى تحقق أبعاد التنمية المستدامة البيئية ، وصولاً لاختيارها وإحراز لقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022 لتصبح أيقونة عربية لحماية البيئة ونموذج يمكن تكراره عربياً ليعلى شأن التنفيذ فى حماية البيئة بالتعاون مع كافة الشركاء محلياً و عربياً وإقليمياً.

واوضحت وزيرة البيئة أن الوادى الجديد يتمتع بطبيعة خلابة يمكن استثمارها كسياحة بيئية مختلفة عن سياحة البحار والشعاب المرجانية ويمكن دخول القطاع الخاص والإستثمار فى هذا المكان من خلال بناء فنادق بإستخدام مواد طبيعية من المكان وقيام سياحة من نوع مختلف تعتمد على الكثبان الرملية والإستمتاع بالهدوء والإسترخاء بعيداً عن صخب المدن والوسائل التكنولوجية كالموبايل والتليفزيون .