مجلس نقابة الصحفيين يحصد أربعة تعيينات في الصحف القومية

- نقابة الصحافة دخلت بيت الطاعة إيمان عوف أعلن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسماء التغييرات الصحفية لرؤساء إدارات مجالس وتحرير الصحف القومية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للصحافة، منذ قليل، كما قدم علاء ثابت استقالته من منصبه كعضو بالهيئة. وحصل الغالبية العظمى من اعضاء

– نقابة الصحافة دخلت بيت الطاعة

إيمان عوف

أعلن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسماء التغييرات الصحفية لرؤساء إدارات مجالس وتحرير الصحف القومية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للصحافة، منذ قليل، كما قدم علاء ثابت استقالته من منصبه كعضو بالهيئة.

وحصل الغالبية العظمى من اعضاء هيئة مكتب نقابة الصحفيين على العديد من المناصب حيث تم تعيين عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين في موقع رئاسة مجلس إدارة اكبر مؤسسة قومية وهي مؤسسة الاهرام، بينما جاء عضو مجلس النقابة السابق علاء ثابت رئيسا لتحرير المؤسسة، وعين إبراهيم أبوكيلة مقرر لجنة الحريات كرئيس تحرير لجريدة الرأي للشعب، بينما تم تعيين خالد ميري عضو هيئة مكتب ووكيل نقابة الصحفيين في منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار، بينما حصل عدد من المرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحفيين الأخير على مناصب تحريرية، حيث تم تعيين المرشحه السابقة سمر الدسوقي المرشحة تحت السن على منصب رئيس تحرير مجلة حواء، كما استمر ممدوح الصغير المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في موقعه رئيسا لتحرير الحوادث.

يعلق على هذه التغييرات جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مشيرا الي ان الازمة بدأت مع قانون تشكيل الهيئات الاعلامية والذي سبق وان تم الاعتراض عليه، الا ان اصرار السلطة التنفيذية على بسط سيطرتها على الصحافة مرر القانون، وتحول لسيف مسلط على رقاب الجماعة الصحفية، لافتا الى انه كان من المتوقع ان تاتي تعيينات الصحف القومية بهذه الصورة، لان رؤساء الهيئات التي قامتب التعيين ينتمون للحزب الوطني وولائهم ليس للجماعة الصحفية بقدر ما هو لمعاداة حرية الراي والتعبير، اعتبر عبدالرحيم ان المعيار الاساسي الذي تم الاعتماد عليه في اختيار رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية هو معيار الولاء والقرب من السلطة ، حتي لو كان ذلك في عكس مصالح الجماعة الصحفية.

أوضح عبدالرحيم انه منذ واقعة اقتحام نقابة الصحفيين واحالة نقيبها وعضوي مجلسها للتحقيق والحكم عليهم وهناك الكثير من المعيين اليوم يقدمون الكثير والكثي وانه كان لابد من مكافئتهم من قبل من اختارتهم السلطة التنفيذية لاخضاع الصحافة وادخالها بيت الطاعة وها هي دخلت.

توقع عبدالرحيم تردي أوضاع الصحف القومية خلال الفترة المقبلة اكثر مما هي عليه الآن وأن تعاني من مزيد من الازمات الاقتصادية نظرا لاختيار من هم لا يملكون سوى العمل في الاعلانات. وجاءت التغييرات بشكل رسمي على النحو التالي الأخبار :رئيس مجلس الإدارة ياسر فتحى رزق، رئيس تحرير الأخبار خالد ميري ، رئيس تحرير أخبار اليوم عمرو رأفت محمد الخياط، مجلة آخر ساعة ـ محمد عبد الحافظ، المسائى ـ جمال سيد حسين، الحوادث ـ ممدوح سيد صغير، النجوم ـ إسلام عفيفى، أخبار الأدب ـ طارق الطاهر حنفى، أخبار السيارات ـ شريف خفاجي، أخبار الرياضة ـ أيمن محمد بدرة، أبطال اليوم ـ هويدا حافظ، كتاب اليوم ـ علاء عبد الهادى، اللواء الإسلامى ـ علاء توفيق ، الاخبار بريل أحمد المراغي الأهرام:رئيس مجلس الإدارة: عبد المحسن سلامة،رئيس التحرير: علاء الدين كمال ثابت، الأهرام المسائى: ماجد منير، الأهرام الاقتصادى: خليفه أدهم أحمد خليل، الأهرام العربى: جمال الكشكي، السياسة الدولية: أحمد ناجي قمحة، الديمقراطية: هناء عبيد ،نصف الدنيا: أمل محمد فوزى ،الشباب: خالد فؤاد حبيب ،البيت: سوسن مراد، الأهرام التعاونى والزراعى: أيمن شعيب، الأهرام الرياضى: محمد شبانة عبد العزيزلأهرام إبدو: فؤاد المنصوري

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