مجلس نقابة الصحفيين يتضامن مع محرري اليوم السابع

إيمان عوفتلقى مجلس نقابة الصحفيين شكوى من الزملاء عبد الرحمن مقلد وماهر عبد الواحد ومدحت صفوت "الموقوفين عن العمل من جريدة اليوم السابع" ضد المعتز بالله عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الأمة، وعادل السنهوري رئيس تحرير الجريدة.. لنشر الجريدة خبرًا دون توقيع.. يختلق فيه واقعة لم تحدث مطلقًا و

إيمان عوف

تلقى مجلس نقابة الصحفيين شكوى من الزملاء عبد الرحمن مقلد وماهر عبد الواحد ومدحت صفوت “الموقوفين عن العمل من جريدة اليوم السابع” ضد المعتز بالله عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الأمة، وعادل السنهوري رئيس تحرير الجريدة.. لنشر الجريدة خبرًا دون توقيع.. يختلق فيه واقعة لم تحدث مطلقًا وغير صحيحة شكلًا وموضوعًا .. بغرض خبيث وهو الإيقاع بينهم وبين الدولة.





وأكدوا في شكواهم أن الجريدة نشرت أن أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية حرّضهم على التظاهر على سلالم النقابة يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس أثناء انعقاد مجلس النقابة لبحث شكواهم ضد رئيس تحرير اليوم السابع.. وهو خبر عارٍ تمامًا من الصحة، حيث لم تشهد النقابة أي وقفات أو تظاهرات على سلالم النقابة أو ترديد هتافات معادية للدولة.

ويؤكد مجلس النقابة صحة ما جاء في شكوى الزملاء من أنه لم يكن هناك أي وقفات أو ترديد هتافات معادية للدولة في ذلك اليوم، وأن ما حدث هو تجمع الزملاء الموقوفين عن العمل من اليوم السابع أمام قاعة اجتماعات المجلس؛ لمعرفة ما تم بشأن شكواهم ضد رئيس تحريرهم، وأن الموضوع برُمته مُحال للجنة التسويات؛ لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسوية أو التحقيق.

ويهيب المجلس بالزملاء في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والصدق فيما ينشر من أخبار، وسيتم إحالة شكوى الزملاء إلى التحقيق؛ لاتخاذ اللازم.