«مجلس مطروح» ينتهى من طرح حق استغلال «عجيبة» و«روميل» على القطاع الخاص

انتهى مجلس مدينة مرسى مطروح من أعمال طرح وترسية حقوق استغلال بواباتى شواطئ مزارات عجيبة، وروميل على القطاع الخاص، وقال مصدر مُطلع فى المجلس إن هذا الطرح على المستثمرين حدث للمرة الأولى.

وأضاف المصدر لـ «المال» أنه تم الطرح عبر مزايدة بنظام حق الانتفاع، وتمت الترسية وفقا للقواعد المعمول بها، منوهًا بتقدم عرضين لاستغلال كل بوابة، وفازت شركتان بالمناقصة، مشيرا إلى أن إجمالى المبلغ الذى حصله مجلس المدينة مقابل حق استغلال البوابتين تجاوز 4 ملايين جنيه خلال الموسم الجارى.

2.5 مليون جنيه عائدات البوابتين الموسم الماضى

ولفت إلى أن عائدات المجلس من البوابتين سجلت 2 مليون و500 ألف جنيه فقط خلال الموسم الماضى.

وأشار إلى أن الطرح يستهدف زيادة الإيرادات، ويشمل حقوق الاستغلال الكامل للمزارين بما فيها قطع تذاكر دخول الشاطئ للأفراد، وكذلك تذاكر للسيارات لدخول منطقة الانتظار المخصصة لها فى كلا الشاطئين.

وأوضح المصدر أنه تم طرح حق الاستغلال لمدة موسم فقط لتقييم التجربة، مع إمكانية تكرار نفس التجربة العام المقبل فى حال تحقيق المستهدف من الطرح الحالى دون حدوث مشكلات.

تجدر الإشارة إلى أن شاطئ روميل بمدينة مرسى مطروح يحظى بأهمية تاريخية كبيرة؛ لاسيما وأنه سُمى بهذا الاسم نسبة للقائد الألمانى إرفين روميل الذى قاد حملته فى الحرب العالمية الثانية من هذا المكان.

وتقع هضبة عجيبة على بعد 28 كيلو مترا غرب مدينة مرسى مطروح، وتعد من أهم المناطق السياحية فى المدينة التى يقصدها السائحون كل عام خاصة فى فصل الصيف والأعياد.