مجلس مطروح يصدر 400 تصريح إشغال للبائعين على الكورنيش

انتهى مجلس مدينة مرسى مطروح من إصدار أكثر من 400 ترخيص إشغالات خلال الموسم الصيفى الحالى موزعة على منطقتى الكورنيش الغربى، والشرقى للمدينة، وفق ما صرح به مصدر مُطلع فى المجلس.

وأوضح المصدر لـ«المال» أن عدد تراخيص الإشغالات المختلفة التى تم إصدارها بمنطقة الكورنيش الغربى فى ممشى الهنا هذا العام تقدر بـ 150 فى حين تجاوزعددها بإشغالات الكورنيش الشرقى من خلف مديرية الأمن حتى باب البحر و روميل 250 ترخيصا .

وأكد أنه تم الأخذ فى الاعتبار هذا العام عدم حجب رؤية الكورنيش على المواطنين والزائرين خاصة فى الفترة المسائية، منوهًا بأنه تم إنشاء ممشى خاص أسفل الكورنيش كى تتواجد بداخله الإشغالات.

كان المركز التكنولوجى بمجلس مدينة مرسى مطروح بدأ فتح تراخيص الشواطئ للشماسى، وإشغالات الكورنيش “شرق وغرب” بداية الموسم الصيفى الحالي.

وحدد المجلس الشروط والمستندات المطلوبة من المتقدمين لتراخيص إشغالات الكورنيش الشرقي فى المنطقة من خلف مديرية الأمن حتى باب البحر و روميل والتى تشمل صورة بطاقة الرقم القومى سارية وألا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما من أبناء مطروح.

كما اشترطت الضوابط تقديم صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمركز ومدينة مرسى مطروح ، وكذلك الموقف من التجنيد ، وألا يكون المتقدم يعمل فى القطاع العام أو الحكومي.

وتضمنت الاشتراطات ألا يكون سبق له التعامل مع مجلس المدينة، ولم ينتظم فى السداد، وتم إنهاء الترخيص له، بجانب إرفاق التراخيص الصادرة العام الماضى، والتأكيد على ضرورة وضع صناديق لجمع القمامة خلف كل إشغال .

كما اشترطت الضوابط التقدم بطلب موضح فيه نوع الإشغال والالتزام بالنموذج المعتمد و غير الحاجب للرؤية وطبقا للمساحات والألوان، وكذلك المساحة المخصصة له وهى 302 م2 والالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع المصطافين.

ونوه المجلس بأنه لن يتم منح الترخيص للإشغال إلا بعد سداد كامل المديونية المستحقة إن وجدت، بالإضافة إلى الفائدة البنكية حين السداد، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية لتسديد كامل الثمن فى حالة موافقة اللجنة على الترخيص.

وتضمنت أنواع الإشغالات المطروحة على الكورنيش الشرقي”بوفيه، ثلاجة أيس كريم، عصائر، لعب أطفال يدوية وكهربائية بسيطة وإلكترونية، إكسسوارات، رسم على الرمال، فاترينات بأنشطة أخرى مماثلة بما لا يخل بالمظهر السياحى، بلياردو، بلايستيشن ، ملاهى، معارض، دراجات”، بينما تنحصر إشغالات الكورنيش الغربى فى أنشطة مأكولات خفيفة سابقة التجهيز ومشروبات ومثلاجات وإكسسوارات.

وعلى الصعيد الآخر، حدد المجلس اشتراطات المتقدمين للحصول على تراخيص إشغالات الكورنيش الغربى وتتمثل في التقدم بطلب موضح فيه نوع الإشغال والالتزام بالنموذج المعتمد وغير الحاجب للرؤية وطبقا للمساحات والألوان، كما اشترطت الضوابط على المتقدم ألا يعمل فى القطاع العام أو الحكومي.

وتضمنت الضوابط أيضًا التقدم بطلب موضح فيه نوع الإشغال والالتزام بالنموذج المعتمد وغير الحاجب للرؤية وطبقا للمساحات والألوان، مع إرفاق الترخيص عن العام السابق .

كما شددت على الالتزام بالمساحة المخصصة له وهى 2 × 3 م2 ، والالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع المصطافين، ووضع صناديق لجمع القمامة خلف كل إشغال.

معتز محمود