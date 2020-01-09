مجلس مرسى مطروح يبدأ أعمال صيانة لأعمدة إنارة الطرق بقرية النصر ويشمع أبراج محمول مخالفة

شرعت أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح ، في أعمال إنارة الأعمدة بقرية النصر غرب مدينة مرسى مطروح، تنفيذاً لتكليفات المحافظ اللواء خالد شعيب، بشأن تنفيذ أعمال الصيانة وإنارة شوارع قرية النصر بعد زيارته الميدانية للقرية.

وتم صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بشوارع قرية النصر في إطار الخدمات التي يقدمها مجلس مدينة مرسى مطروح للمواطنين في قطاع الإنارة.

وأعلن اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة عن تركيب كشافات وصيانة أعمدة الإنارة بقرية النصر غرب مدينة مرسى مطروح ، استجابة لمطالب المواطنين تحت إشراف السيد خلف، ومحمد مصطفى، نائبي رئيس المدينة والمهندس كامل رزق مدير إدارة الإنارة بمجلس المدينة .

وأضاف المعداوي أنه تم تنفيذ تعليمات محافظ مطروح بعد الزيارة الميدانية لقرية النصر يوم الجمعة الماضية، بتوفير كشافات إنارة لشوارع القرية وإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة في باقي الشوارع .

وأشار رئيس المدينة إلى أن كافة الأجهزة بمجلس المدينة تعمل لخدمة المواطن وفق خطط وجدول زمني لتقديم خدمة متكاملة في حدود الإمكانيات المتاحة وخاصة خدمات والإنارة العامة.

وأشار إلى أنه تم صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بشوارع قرية النصر في إطار الخدمات التي يقدمها مجلس المدينة للمواطنين في قطاع الإنارة .



غلق وتشميع 6 أبراج محمول مخالفة بمرسى مطروح

وفي سياق متصل قامت أجهزة بمجلس المدينة بغلق وتشميع 6 أبراج محمول مخالفة بوسط المدينة والطريق الدولي، تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح بتكثيف الحملات علي أبراج المحمول لغلق المنشآت المخالفة وفقا للقانون.

المعداوي: الأبراج بالمناطق الريفية والطريق الدولي الساحلي وطريق سيوة

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن غلق وتشميع عدد 6 أبراج محمول بمناطق الريفية والطريق الدولي الساحلي وطريق سيوة، من خلال الحملة المكبرة تحت إشراف ناصر النجار نائب رئيس المدينة والمجالس والتراخيص والإدارات المعنية بمجلس المدينة .

وأضاف المعداوي أنه تم الدفع بحملة مكبرة لمعاينة ومراجعة أبراج محمول بنطاق المدينة وتبين عدم وجود موافقات وتراخيص لإنشاء البرج وعلى الفور تم غلق وتشميع أبراج المحمول المخالفة للقانون .

وأكد رئيس المدينة أنه سيتم تكثيف الحملات على الأبراج المحمولة بنطاق المدينة لمراجعة الموافقات والاشتراطات لإقامة الأبراج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأبراج المخالفة بالغلق فورا.

وأكد أن الحملات المكبرة على المنشآت المخالفة تضمن ضبط المخالفات في بدايتها والحد من انتشارها طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.