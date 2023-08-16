مجلس مدينة مطروح يصدر 337 رخصة شماسى للعاملين والمنتفعين بالشواطئ

أصدر مجلس مدينة مرسى مطروح، ما يزيد عن 330 رخصة شماسى للعاملين والمنتفعين بها على شواطئ المدينة فى موسم الصيف السياحى، والتى يستفيد أهالى المدينة بجزء منها.

وكشفت مصادر مُطلعة في مجلس مدينة مرسى مطروح، أن أسعار رخص الشماسى تتفاوت فى بعض الشواطئ لكن سعر الرخصة فى المتوسط يبلغ نحو 23 ألف جنيه، حسب طبيعة بعض الشواطئ.

وعلمت ” المال ” أن مركز ومدينة مرسى مطروح قام مؤخراً عدد 337 رخصة شماسى للعاملين والمنتفعين بها على شواطئ المدينة فى موسم الصيف السياحى ، وذلك قبيل بدء موسم الصيف السياحى هذا العام.

وأوضحت المصادر أن سعر الرخصة يتم تسديده نقداً ، إلا أن هناك بعض الحالات القليلة التى تم هذا العام السماح لهم بتقسيط قيمة التراخيص ، وأن هذا التوجه يأتى فى ظل الأوضاع الاقتصادية للتيسير على بعض المنتفعين بتلك الرخص.

وفى السياق ذاته عقد عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اجتماعا مع رؤساء القرى مؤخراً للوقوف على المعوقات والمشاكل التى تواجه العمل وتقديم الحلول الفورية ورفع مستوي أداء العمل، لينعكس ذلك علي الخدمات المقدمة لسكان القرى والتجمعات التابعة للمركز فى حدود الإمكانيات المتاحة طبقا للوائح والقوانين.

ووجه عبد المجيد لرؤساء القرى التي يتواجد بها شواطئ بالتعاون مع مدير الشواطئ وجهاز النظافة والعاملين بالقرى لرفع معدلات النظافة العامة خلال موسم الصيف بشواطئ الأبيض وعجيبة والغرام وكليوباترا .

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الصيفي السياحى يعد من أهم مصادر الدخل للعديد من العاملين والمقيمين فى مرسى مطروح.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد كرم مؤخراً اليوم ، ثلاثة من الغطاسين وهم منعم حميدة ، وسالم بريك ومصطفى جبريل.

وذلك لتضحياتهم ودورهم في إنقاد وانتشال ٥ أشخاص من الغرق جرفهم الموج من شاطئ حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام رغم ارتفاع الموج والمد الأسبوع الماضى.

حيث تم منحهم شهادة تقدير ومبلغا ماليا، مع الاعتزاز بهم كمثال لأبناء مطروح المخلصين ونموذج يحتذى به في التضحية والتفانى.