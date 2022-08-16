مجلس مدينة مطروح يخصص دائري روميل لتجميع ألعاب الملاهي خلال موسم الصيف

قرر مجلس مدينة مرسى مطروح تجميع ألعاب الملاهي في المدينة في منطقة واحدة خلال موسم الصيف السياحى الجاري هذا العام.

وأكد مصدر مُطلع في مجلس مدينة مرسى مطروح أن إدارة المجلس قررت تجميع ألعاب الملاهي المختلفة والأنشطة الترفيهية للأطفال في المدينة في مكان واحد.

وأضاف المصدر لـ”المال” أنه قد وقع اختيار المجلس على منطقة دائري روميل كونها تتسع لتواجد تلك الأنشطة الترفيهية كافة في هذه المنطقة.

وأشار المصدر أن هذا القرار يأتي لتفادي المشكلات التى ظهرت العام الماضي، والذي شهد عشوائية في أماكن وجود هذه الملاهي في أكثر من مكان بمدينة مرسى مطروح.

وفى سياق متصل أكد المصدر أنه تم تحديد مكان واحد في مدينه مرسى مطروح لإقامة السيرك الذي كان موجود في أكثر المكان العام الماضي.

وأشار إلى أن مجلس المدينة قرر أن يكون السيرك في هذا العام في منطقه باب البحر والتى تتميز بوجود مساحة كبيرة.

كما لفت إلى أن هناك بعض الآراضى ولكنها ملكية خاصة للمواطنين يقام ها أنشطة السيرك فى اكثر من منطقة ولكن تلك الأراضى لا تتبع لمجلس المدينة وإنما هي أراضي ملكيه خاصه .

وتشهد مدينة مرسي مطروح إقبال كبير خلال الموسم الصيفى ، خاصة علي الشواطئ ، فى ظل المطالبات المتكررة بأتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وشركة الإنقاذ ، حفاظاً على أرواح الجميع برجاء الحفاظ علي النظافة العامة بالش

وقبل أيام قامت شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحى برفع المياه المتراكمة بجوار حديقة العوام في استجابة لشكوي الواردة من المنطقة .