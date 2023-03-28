مجلس مدينة مرسى مطروح يعقم بعض المساجد والساحات الملحقة في شهر رمضان

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس حي مدينة مرسي مطروح، عن تطهير وتعقيم المساجد والساحات الملحقة بها خلال شهر رمضان المبارك ، بالتنسيق مع مديرية الاوقاف وذلك خلال الشهر الكريم ، نظراً لزيادة أعداد المصلين في جميع الصلوات وخاصة صلاة التراويح بالمساجد.



وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح عن استمرار جهود قسم التطهير والتعقيم في شهر رمضان دون توقف ، حيث يتم بشكل دوري تطهير مبني مجمع المحاكم والنيابة الإدارية والسنترال ومكاتب البريد والمنشآت الشرطية والحكومية ، ضمن خطة المدينة اليومي لتعقيم أماكن تجمعات المواطنين في تلك المصالح .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف اعمال التطهير والتعقيم أماكن تجمعات المواطنين والاسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبد المجيد علي مواصلة أعمال التعقيم برش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية بالتنسيق مع مديرية الصحة بقسم مكافحة العدوى للقضاء علي الاوبة والحشرات بنطاق المدينة.