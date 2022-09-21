مجلس مدينة مرسى مطروح يرفع أثار حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح سيوة

قامت بعض معدات وعناصر وأفراد مجلس مدينة مرسي مطروح فى أعمال رفع أثار حادث تصادم سيارتين جامبو مع نقل ثقيل بطريق مطروح سيوة بالكيلو 40، من خلال معدات ولودر مجلس المدينة، وذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينة.

ويأتى ذلك مع توجيه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح بسرعة رفع أثار حادث تصادم سيارتين جامبو مع نقل ثقيل بطريق مطروح سيوة بالكيلو 40 من خلال معدات ولودر مجلس المدينة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع اثار حادث طريق مطروح سيوة على الفور.

وفى سياق آخر يبذل رجال التطهير والتعقيم بمجلس مدينة مرسى مطروح جهودا في تعقيم المدارس بنطاق المدينة استعدادا للعام الدراسي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.