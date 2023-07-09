مجلس مدينة مرسى مطروح يحذر من السباحة في الشواطئ المفتوحة

حذر مجلس مدينة مرسى مطروح رواد الشواطئ من ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة وهي “الأبيض على طول الكورنيش الجديد – عجيبة – الرميلة – مينا حشيش ” نظراً لعدم استقرار حالة البحر اليوم الأحد، لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب ، مشيرا إلى أنه عل الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر .

وحدد مجلس مدينة مرسى مطروح إمكانية السباحة في شواطئ (بحيرة روميل والفيروز وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام، التي يتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ .

ونوة المجلس إلى عدم ممارسة السباحة ونزول البحر بمزار كليوباترا ، ومزار صخرة ليلى مراد واتباع تعليمات مسئولي الشواطئ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول البحر بالشواطئ المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .