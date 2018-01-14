مجلس غرفة ملاحة السويس المؤقت يعقد أول اجتماعاته.. الثلاثاء

نادية صابرعلمت "المال" أن مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، برئاسة اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله، يبدأ أولي اجتماعاته الثلاثاء المقبل بمدينة السويس. جاء ذلك بعد إصدار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في 19 ديسمبر الماضي، القرار رقم 919 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدار



نادية صابر

علمت “المال” أن مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، برئاسة اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله، يبدأ أولي اجتماعاته الثلاثاء المقبل بمدينة السويس.

جاء ذلك بعد إصدار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في 19 ديسمبر الماضي، القرار رقم 919 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، برئاسة اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وعضوية 8 أعضاء.

يذكر أن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر تعانى التجميد منذ قرابة عامين، بسبب بعض الدعاوى القضائية المرفوعة من بعض أعضاء الجمعية العمومية ببطلان الانتخابات التي كان من المقرر عقدها نوفمبر الماضى.

كما توقفت انتخابات الغرفة بدعوي قضائية،3 مرات خلال الأعوام (2011 و2015 و2017).

وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية في الدعويين رقم 1230 و1231 بوقف تنفيذ قرار مدير عام غرفة السويس والبحر الأحمر بدعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد يوم 26 نوفمبر الماضى، لانتخاب 7 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة للدورة الخامسة في الفترة من 2017/ 2021، وما يترتب على ذلك من آثار.

وتم من خلال الدعوى إعلان وزير النقل بصفته الرئيس الأعلى لقطاع النقل البحري ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والتي تشرف على أعمال انتخابات الغرفة، ومحمد يوسف نخلى مدير عام غرفة السويس والبحر الأحمر بتنفيذ حكم وقف انتخابات الغرفة.

وتضم غرفة السويس والبحر الأحمر 421 عضوا وهم شركات تعمل بموانئ السخنة والأدبية والزيتيات والسخنة، وحسب محمد نخلة مدير الغرفة المعين بقرار وزاري لتسيير أعمالها والدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة أن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر منشأة بقرار وزير النقل رقم30 لسنة 1999.

وقال اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس غرفة ملاحة السويس، إن الاجتماع الاول سيشهد تسلم مهام الغرفة ومناقشة المشكلات التي عرقلت العمل خلال الفترة الماضية، وتسببت في وقف انتخابات الغرفة عدة مرات، بهدف استعادة الغرفة لعملها في خدمة الملاحة البحرية بمنطقة السويس والبحر الاحمر.