«مجلس شباب الأعمال الاقتصادي» يبحث مع «حي غرب القاهرة» إطلاق مبادرة لريادة الأعمال

يبحث مجلس شباب الأعمال الاقتصادي و«حي غرب القاهرة» برئاسة اللواء محمد عقل، آليات التعاون المشترك في إطلاق مبادرة لريادة الأعمال ومنح الشباب دورات تدريبة على تنفيذ المشروعات الابتكارية والعمل على إداراتها بشكل أكاديمي.

وقال وليد رمضان ، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات له اليوم، إن الغرفة التجارية ستتولى مهام أعمال تدريب الشباب التى ستشمل كيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات والعمل على إداراتها، إضافة إلى التدريب علي آليات إنهاء الإجراءات والتصاريح القانونية والإدارية بما يمكنهم على تحويل الأفكار الأبتكارية لمشروعات حقيقية.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد إجراء مباحثات مع عدد من البنوك المصرفية لتقديم التسهيلات الائتمانية وبرامج التمويل اللازمة للشباب في ضوء إزالة العقبات أمام تنفيذ المشروعات والمساهمة في رفع نسب النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن مستهدفات «مجلس شباب الأعمال الاقتصادي» تسعى لرفع مهارات وكفاءة شباب ورواد الأعمال فى مختلف المجالات بما يضمن تنفيذ المشروعات بشكل أكاديمي متطور وفق آحدت أساليب الدراسات والنهج التطبيقية الحديثة.

وأشاد بالجهود التي تقدمها الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي التي تعمل على تذليل العقبات والقدرة على تنفيذ إطلاق المبادرات.

يذكر أن «حي غرب القاهرة» يضم العديد من الكيانات والمؤسسات الرياضية ومنها «النادي الأهلي، ونادي الجزيرة، ومركز شباب الجزيرة، وغيرها».