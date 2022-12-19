مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية يناقش استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وجه الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب وكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب صباح اليوم، بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو ١٩٨ ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأشار نبيل إلى ضرورة إعلان جداول الإمتحانات للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

ووفقا لنائب رئيس الجامعة، تم توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

كما قدم نبيل التهنئة لمجلس إتحاد طلاب الجامعة الجديد مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل دور الاتحاد وتقديم كل الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية، كما قدم الشكر للاتحاد السابق على كل جهوده خلال فترة تحمله المسؤلية عن العام السابق ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وهنأ المجلس كلية الطب بمناسبة تجديد إعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والأعتماد للعام الثالث على التوالي.