مجلس «سي آي كابيتال» يعترض على سعر استحواذ بنك مصر

سي آي كابيتال القابضة تفصح عن أسباب رفضها لعرض شراء بنك مصر

أعلن مجلس إدارة سي آي كابيتال القابضة، اعتراضه على عرض استحواذ بنك مصر لتدنى سعره عن دراسة القيمة العادلة للسهم التى أجراها مكتب بيكر تيلى للاستشارات المالية.

وقالت سي آي كابيتال فى إفصاح للبورصة المصرية الأحد، إن دراسة بيكر تيلى قدرت السهم أعلى من عرض بنك مصر بنسبة تتراوح بين 19.15% إلى 21.91 % .

وانتهت دراسة مكتب بيكر تيلى إلى تقدير السهم بقيمتين ، الأولى بنحو 5.60 جنيه فى حالة الاستحواذ على نسبة 51% فأكثر، والثانية بقيمة 5.73 جنيه فى حالة الاستحواذ على نسبة أقل من 51%.

ويبلغ سعر العرض المقدم من بنك مصر 4.7 جنيه، ووافقت الرقابة المالية فى وقت سابق على سريانه لمدة شهر تنتهى 11 مارس الجارى.

واجتمع مجلس إدارة سي آي كابيتال صباح اليوم الأحد للمرة الثانية لمناقشة تقرير القيمة العادلة، ورفض تسعة أعضاء عرض بنك مصر لعدم مناسبته (بنسبة 100% من الحاضرين المصوتين).

سي آي كابيتال : قانون سوق المال يلزم مجلس الإدارة بابداء الرأى

حازم بدران الرئيس التنفيذى للشركة

ونوهت الشركة باجتماع سابق لمجلس الإدارة فى 3 مارس الجارى توصل فيه الحاضرون إلى نفس النتيجة بعد الإطلاع على تقرير القيمة العادلة.

كما أشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال (المادة 338) تلزم مجلس الإدارة بإبداء رأيه فى مدى جدوى الشراء ونتائجه وأهميته للشركة والمساهمين والعاملين فيها.

وأجل مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين من 11 مارس إلى الأربعاء الموافق 24 من نفس الشهر .

وأثنت سى آى كابيتال على بنك مصر وامتلاكه ملاءة مالية وخبرة فنية وسمعة حسنة تمكنه من النمو بالشركة سريعا، وفقا للإفصاح.

وأعادت البورصة المصرية التداول على السهم اعتبارا من جلسة اليوم الأحد بعد إيقافه الخميس الماضى بناء على طلب الرقابة المالية لحين صدور بيان من مجلس إدارة الشركة حول تقرير القيمة العادلة.

وتقدم بنك مصر بعرض استحواذ كامل على الشركة فى 11 فبراير الماضى، ووافقت الرقابة المالية على نشر إعلان العرض لمدة شهر بداية من 11 فبراير وحتى 11 مارس.

واستفسرت الرقابة من بنك مصر فى (18 فبراير الماضى) عن بعض الأنباء والمعلومات المتداولة حول تعديل سعر عرض الشراء، ورد البنك بالنفى.

الرقابة المالية : تحديد السعر يقع على مسؤولية مقدم العرض

محمد عمران الرقابة المالية

وقالت الرقابة قى وقت سابق، إن موافقتها على نشر عرض شراء بنك مصر لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضافت فى بيان للبورصة (11 فبراير الماضى)، أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض، وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

ويستهدف العرض شراء 652.8 مليون سهم كحد أقصى لاستكمال حصة بنك مصر-المساهم الأكبر حاليا- إلى 90% أو شراء النسبة المكملة لسقف الـ 51% كحد أدنى.

وتتولى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية عملية تنفيذ الشراء خلال فترة العرض، بينما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاؤه مهام المستشار القانونى للعرض.

خبراء: نجاح الصفقة يرفع أصول بنك مصر المدارة إلى 35 مليار جنيه

وتقدم بنك مصر فى (10 فبراير الماضى) بعرض شراء رسمى للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة ،بسعر 4.7 جنيه، وتعهد بالإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة بنسبة تداول 10% من الأسهم على الأقل.

وتقول مصادر فى سوق المال إن صفقة الاستحواذ المرتقبة من بنك مصر ،ستخلق محفظة أصول مدارة تقترب من 35 مليار جنيه تحت مظلة البنك، إذ تبلغ قيمة الأصول المُدارة بـ«سى آى كابيتال» نحو 9.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

كما أنهت «مصر كابيتال» التابعة لبنك مصر، عام 2020 بأصول مُدارة بلغت 25 مليارا، وفقا لتصريحات سابقة لمسئولى الشركة.

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات، التأجيرالتمويلي ، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، ولدى الشركة 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2019 المركز الثانى فى ترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.7% من حجم السوق.

بنك مصر المساهم الأكبر فى الشركة منذ أغسطس بنسبة 24.7%

محمد الأتربى رئيس بنك مصر

ونفذ بنك مصر خلال ثلاثة شهور متصلة ( يونيو، يوليو، أغسطس 2020) أربع عمليات شراء استهدفت رفع حصته فى سى آى كابيتال حتى أصبح المساهم الأكبر بنسبة (24.7%) من الأسهم.

ويبلغ إجمالى أسهم سى آى كابيتال القابضة مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها حالياً بين، بنك مصر (24.7%)، شركة جلوبال هولدنج (10.06% ).

كما يساهم إسماعيل بن على تركى بنسبة 7.7%، ويستحوذ البنك التجارى الدولى – مصر على نسبة 7.6%..

كما تساهم مؤسسة محمود الجمال الخيرية بنسبة 5.4%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 يناير الماضى.

ورفعت شركة مصر المقاصة فى 4 مايو الماضى القيود الفنية المفروضة على الأسهم المجمدة للمساهمين الرئيسيين بها منذ طرح أسهمها فى البورصة قبل عامين.

وأظهرت أحدث نتائج سنوية مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 474.6 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة مع نحو 541.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 2.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بايرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال 2019.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافى الأرباح إلى 169.1 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 83.9 مليون جنيه خلال 2019.